Deutsche greifen nach Österreichs größtem Konzertveranstalter

Von Christoph Steiner

Schon bald könnte es zu einem großen Wechsel in den Machtstrukturen am heimischen Musikveranstaltungsmarkt kommen. Die deutsche CTS Eventim – einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment sowie Mutter von Oeticket – greift nach der Barracuda Holding. Aktuell liegt das Vorhaben bei der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung, insgesamt sollen durch die Eventim Live 71 Prozent der Baracuda-Anteile und in der Folge auch die alleinige Kontrolle die Holding übernommen werden.

Clam bis Frequency

Die Barracuda Holding ist wahrlich kein kleiner Fisch am Konzertmarkt. Unter ihrem Dach fand ein illustrer Zusammenschluss führender Veranstalter statt und über ihre Beteiligungen ist sie der Platzhirsch im heimischen Festivalgeschehen sowie Veranstalter unzähliger Konzerte in Österreich.

Neben den Clam-Konzerten gehören auch die Groß-Festivals Frequency, Electric Love und Nova Rock zum Portfolio. Über die Tochter Barracuda Music bringt man in den kommenden Monaten etwa Nick Cave, Bilderbuch, Bryan Adams, Avril Lavigne oder Lenny Kravitz auf die Bühne oder eben die Burg Clam.

Zu den Gesellschaftern zählen laut FirmenABC unter anderem Geschäftsführer Ewald Tatar und Harald Jenner – beides Größen im Bereich der Veranstaltung von Festivals und Konzerten. Tatar leitete jahrelang die Geschicke im früheren Festival-Mekka Wiesen und ist nun auch für das Nova Rock zuständig, Jenner zeichnet sich seit Jahren für das Frequency Festival verantwortlich.

Warten auf Entscheid

Wie der Zusammenschluss konkret vonstatten gehen soll und wer von den handelnden Personen an Bord bleiben wird, darüber gab man sich gegenüber dem VOLKSBLATT wortkarg. Man bitte um Verständnis, dass man dem Ergebnis der Prüfung des Deals durch die Bundeswettbewerbsbehörde nicht vorgreifen wolle und daher derzeit keine weiteren Angaben zu einer möglichen Zusammenarbeit mache, erklärten sowohl Ewald Tatar als auch der Pressesprecher von Eventim in knappen Statements.

Europaweites Netzwerk

Bei einer Eingliederung der Barracuda Holding in das Promoter-Netzwerk von Eventim Live würde das deutsche Unternehmen sein ohnehin schon stolzes Portfolio aufstocken. 26 Promoter des Netzwerks veranstalten jährlich schon jetzt 27 Festivals und mehr als 5000 Live- Events in zehn Ländern. Laut eigenen Angaben zählt man dabei mehr als 10 Millionen Besucher. In Österreich gehört etwa der Veranstalter Arcadia Live zur Gruppe.