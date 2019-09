Deutsche IG Metall warnt vor Übernahme von Osram durch ams

Die Berliner Gewerkschaft IG Metall hat vor einer Osram-Übernahme durch die österreichische ams gewarnt. Deren Übernahmeangebot gefährde die “Existenz des gesamten, dann hoch verschuldeten, neuen Unternehmens”, erklärte die IG Metall. Demnach würde dieses Unternehmen “mit einer gigantischen Verschuldung von 4,5 Mrd. Euro” starten. Laut IG Metall geht es um 35.000 Arbeitsplätze bei Osram und ams.

Der österreichische Halbleiterkonzern ams hatte sein Angebot pro Osram-Aktie zuletzt auf 41 Euro erhöht und will die Übernahme des angeschlagenen Unternehmens im ersten Halbjahr 2020 abschließen. Dafür müssen aber mindestens 62,5 Prozent der Osram-Aktionäre dem Angebot zustimmen. Die Frist dafür läuft am Dienstag ab. Neben ams ist unter anderem der US-Investor Bain Capital an Osram interessiert.

ams muss bis zum letzten Tag der Annahmefrist um die Übernahme von Osram bangen. Bis zum Freitagabend hatte ams nur 3,3 Prozent der Aktien des Münchner Lichtkonzerns angedient bekommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

14,6 Prozent hat ams während der Frist zudem direkt von Osram-Aktionären gekauft und hat damit insgesamt Zugriff auf 18,6 Prozent der Anteile. Das ist weit von den 62,5 Prozent entfernt, die die Steirer bis Dienstagabend erreichen müssen, damit ihr Angebot Erfolg hat. Die meisten institutionellen Investoren dienen ihre Aktien allerdings praktisch in letzter Minute an.

Osram ist einer der führenden Leuchtmittelhersteller weltweit, musste seine Umsatzerwartungen in diesem Jahr aber stark nach unten korrigieren. Während ams betont, die Übernahme sei “strategisch sinnvoll” und das Angebot “vollständig finanziert”, warnen die Gewerkschafter vor der Verschuldung, die “dem Viereinhalbfachen des Nettogewinns von ams” entspreche.

Die Berliner IG Metall-Chefin Birgit Dietze sprach sich dafür aus, eine Zusammenarbeit stattdessen durch eine sogenannte “Fusion von Gleichen zu vollziehen”. In diesem Fall könnten “die Milliardensummen nicht in die immense Schuldentilgung, sondern in Investitionen zur Gestaltung der Transformation fließen”.