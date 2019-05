Deutsche Linke machen gegen „GroKo“ mobil

Nach dem EU-Wahldebakel rumort es bei den deutschen Sozialdemokraten, die von den Grünen als zweitstärkste Kraft abgelöst wurden. Der linke SPD-Flügel macht nun einmal mehr gegen die Große Koalition mobil. „Wir können bei zentralen Themen keine Blockaden durch CDU und CSU mehr dulden“, heißt es einem Positionspapier von Parteivize Ralf Stegner, Fraktionsvize Matthias Miersch und Juso-Chef Kevin Kühnert.

„Die ‘GroKo’ muss liefern, wenn diese Koalition Bestand haben soll”, heißt es weiter. Konkret fordern die drei SPD-Politiker ein Klimaschutzgesetz „noch vor Ablauf des Jahres“, die Grundrente, das Einwanderungsgesetz sowie neue, restriktivere Rüstungsexportregeln.

„Die Große Koalition hat ein Enddatum: Allerspätestens September 2021, und notfalls eben auch früher.“

Unter Druck steht auch SPD-Chefin Andrea Nahles, der es nicht gelungen ist, den Negativtrend der Genossen umzukehren. Sie schloss gestern einen Rücktritt aus, wird sich aber in einer vom Abgeordnete Michael Groß beantragte Sondersitzung der SPD-Fraktion nächste Woche vorzeitig einer Neuwahl stellen.

CDU-Spitze: Rechtsruck Ursache für Verluste

Nichts — außer den Erfolg bei der Landtagswahl in Bremen — hat auch die Union zu feiern. Dort zerbricht man sich ebenfalls den Kopf über die Ursachen der Verluste bei der EU-Wahl. Die CDU-Spitze macht thematische Schwächen und einen Rechtsruck in Teilen der Partei dafür mitverantwortlich. Ein „vermeintlicher ‘Rechtsruck’“ bei der Jungen Union sowie medienwirksame Auftritte der konservativen Werteunion hätten zu einer „deutlichen Abkehr der unter 30-jährigen Wählerinnen und Wähler“ geführt, heißt es in einer Analyse der Parteizentrale.