Deutsche Ministerin für Ende der Kontrollen zu Österreich

Die deutsche Justizministerin Katarina Barley (SPD) spricht sich für ein baldiges Ende der Kontrollen an der Grenze zu Österreich aus. Die Verlängerung der Grenzkontrollen „geht nicht ewig“, sagte sie in einem Zeitungsinterview. „Wenn wir einen funktionierenden Binnenmarkt haben wollen, dann müssen wir die EU-Außengrenze schützen – und die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedstaaten offenhalten.“

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat zuletzt vor gut einer Woche angeordnet, die seit 2015 bestehenden Kontrollen an der Grenze zu Österreich um weitere sechs Monate zu verlängern. Zur Begründung verwies er auf „die nach wie vor bestehenden Defizite beim Schutz der EU-Außengrenzen“ sowie das „immer noch zu hohe Aufkommen illegaler Sekundärmigration“ nach Deutschland.

Barley, die als SPD-Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf ziehen soll, forderte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppein „eine europäische Lösung beim Asyl, die wirklich funktioniert“. Sie sei „nicht festgelegt auf einen Lösungsmechanismus“, es müsse aber einer gefunden werden. Es sei notwendig, das europäische Asylsystem gerechter zu machen, betonte Barley. „Es kann nicht wieder so sein, dass einige die ganze Last tragen und andere sich rausziehen.“