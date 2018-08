Deutsche Pkw-Maut kommt noch diese Legislaturperiode

Die Pkw-Maut in Deutschland soll nach Angaben des Verkehrsministeriums wie geplant noch in dieser Amtszeit der deutschen Bundesregierung kommen. „Die Pkw-Maut wird in dieser Legislaturperiode eingeführt werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Der konkrete Termin hänge aber im Wesentlichen noch von den Ergebnissen des Vergabeverfahrens für den Maut-Betrieb ab.

„Wir hoffen, dass das Vergabeverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen ist“, ergänzte die Sprecherin des Verkehrsministeriums.