Deutscher beim Urinieren am Feuerkogel abgestürzt

Ein 40-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Sonntag beim Urinieren in einem Hüttendorf am Feuerkogel in Ebensee (Bezirk Gmunden) rund hundert Meter abgestürzt. Der Tourist wollte um 3.00 Uhr hinter einer Hütte seine Notdurft verrichten, als er über den steilen Grashang hinunterfiel. Er sei leicht verletzt worden und desorientiert sitzengeblieben, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Mit lauten Rufen machte der Mann auf sich aufmerksam. Ein Freund verständigte daraufhin die Einsatzkräfte und stieg zu ihm ab. Die Bergrettung Ebensee erreichte die beiden Männer um 5.00 Uhr und barg sie aus dem steilen Gelände. Der 40-Jährige wurde zur Kontrolle in das Klinikum Salzkammergut gebracht.