Deutscher Gleitschirmflieger Vorarlberg abgestürzt – tot

Ein 38-jähriger Gleitschirmflieger aus Deutschland ist am Sonntag in Bezau (Bregenzerwald) tödlich verunglückt. Beim Landeanflug klappte der Schirm des erfahrenen Hobbypiloten in einer Höhe von 20 Meter aus unbekannter Ursache plötzlich zusammen, woraufhin der 38-Jährige ungebremst auf dem Landeplatz aufschlug. Er erlag seinen Mehrfachverletzungen noch am Unfallort, teilte die Polizei mit.

Der Mann aus dem Raum Stuttgart startete gegen 14.00 Uhr von der Baumgartner Höhe (1.646 Meter). Er flog bei Sonnenschein und leicht böigen Winden problemlos in Richtung des Landeplatzes in Bezau, ehe sich im Landeanflug der tödliche Absturz ereignete. Laut Polizei hinterlässt der Deutsche eine Frau und drei minderjährige Kinder.