Deutscher Handel mit Weihnachtsgeschäft unzufrieden

Die deutschen Einzelhändler sind auch nach dem vierten Adventswochenende mehrheitlich enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft. Zwei Drittel der 1.000 Befragten seien mit dem bisherigen Verlauf unzufrieden, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag mitteilte. „Das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist eine herbe Enttäuschung für viele Händlerinnen und Händler“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die deutschen Geschäfte waren im Gegensatz zu jenen in Österreich trotz hoher Infektionszahlen offen. Die Händler in Deutschland durften jedoch nur geimpfte und genesene Menschen hineinlassen, Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkte und Drogerien ausgenommen. „2G setzt ihnen seit Wochen zu, und das in der für gewöhnlich umsatzstärksten Zeit des Jahres“, sagte Genth.