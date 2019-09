Deutscher in Tiroler Klettergarten tödlich verunglückt

Ein 60-jähriger Deutscher ist am Freitag bei einer Klettertour im Klettergarten Tieftal in Nassereith (Bez. Imst) tödlich verunglückt. Als Mitglied einer geführten Dreier-Seilschaft stürzte der Mann bereits bei der zweiten Seillänge rückwärts in das Seil und blieb kopfüber hängen. Seine Begleiter seilten den 60-Jährigen ab und starteten mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die aber erfolglos blieben.

Die Notärztin konnte schließlich nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet.