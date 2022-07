Deutscher Wirtschaftsminister Habeck besucht Österreich

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Dienstag Österreich. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder, möchten Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit verstärken, etwa in bilateraler und europäischer Kooperation beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie, teilte das Büro von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit.

Just Kogler kann nun aber aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht am Programm teilnehmen, teilte sein Büro später am Montag noch mit. Damit findet nur das bilaterale Gespräch mit Parteikollegin Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Dienstagvormittag statt, jenes mit Kogler entfällt. Dann findet ein gemeinsamer Pressetermin mit dem deutschen Grün-Politiker im Klimaschutzministerium statt. Anschließend besichtigen Habeck und Gewessler eine der stärksten Großwärmepumpen Mitteleuropas im Kraftwerk Simmering.

Am Nachmittag trifft Habeck Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP). Den Abschluss des eintägigen Besuchs bildet eine Unterredung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Erst am Montag gaben Deutschland und Tschechien in Prag bekannt, ein Gas-Kooperationsabkommen zu planen. „Wir helfen uns gegenseitig bei der Gasversorgung“, sagte Habeck in Prag.