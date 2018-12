Deutsches Bahn-Chaos könnte auch auf Österreich herüberschwappen

S-Bahnen, Regionalbahnen und auch den Fernverkehr will die deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag von 5.00 bis 9.00 Uhr mit Streikmaßnahmen überziehen. Begründung: Die EVG erachtet die Lohnverhandlungen mit den Arbeitgebern seit Samstag als gescheitert. Die Deutsche Bahn als Arbeitgeber spricht von einer „völlig überflüssigen Eskalation“, zumal man ein Lohn-Paket im Volumen von plus sieben Prozent in Aussicht gestellt habe.

Die Gewerkschaften fordern jedoch 7,5 Prozent mehr Geld und die weitere Flexibilisierung der dienstvertraglich festgelegten Wahlmöglichkeit zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und zusätzlichen Urlaubstagen.

Was den Fernverkehr zwischen Deutschland und Österreich anbelangt, hieß es am Sonntag in Berlin, die Streiks würden Schwerpunkte in einzelnen Regionen, speziell in Nordrhein-Westfalen, haben. Erfahrungsgemäß schwappen solche Eingriffe in das internationale Bahn-System dann auf Nachbarstaaten über. Von den ÖBB hieß es gestern: „Wir beobachten sehr genau. Derzeit fehlen uns aber konkrete Informationen. Was die Auswirkungen schwer einschätzbar macht.“