Deutsches Ryanair-Personal streikt am Mittwoch

Der erste gemeinsame Streik von Piloten und Flugbegleitern in Deutschland soll den Billigflieger Ryanair nach dem Willen der Gewerkschaften hart treffen. „Es wird für Ryanair am Mittwoch sehr schwierig, noch Flugzeuge aus Deutschland zu bewegen“, sagte der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Markus Wahl, am Dienstag der deutschen Nachrichtenagentur dpa. Ryanair musst bereits 150 Flüge streichen.

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion hingegen gab sich am Vormittag optimistisch, vom Streik nicht tangiert zu werden. „Aus jetziger Sicht sind unsere Flüge nicht betroffen, auch jene nicht, die von Ryanair für Laudamotion durchgeführt werden.“ In Deutschland sind mehrere Flugzeuge und Besatzungen von Ryanair für den österreichischen Ableger im Einsatz.

Wegen des angedrohten Streiks hat die Fluggesellschaft Ryanair für diesen Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die betroffenen Kunden würden umgehend informiert und entschädigt, kündigte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs am Dienstag in Frankfurt an. Der größte europäische Billigflieger hat an elf deutschen Flughäfen mehr als 40 Flugzeuge stationiert, rund ein Zehntel seiner Flotte.

Vereinigung Cockpit (VC) und die für die deutschen Flugbegleiter zuständige Gewerkschaft Verdi haben für morgen, Mittwoch, einen ganztägigen Streik an den deutschen Basen angekündigt. Dort sind rund 400 Piloten und 1.000 Flugbegleiter beschäftigt. Unter den Piloten gibt es nach VC-Einschätzung etwa ein Drittel, das nicht direkt bei Ryanair angestellt ist und daher nicht mitstreiken kann. Für Verdi ist es der erste Streik bei Ryanair.

Im Streit um die Gehälter bei Ryanair zeichnet sich indes ein harter Arbeitskampf ab. Die irische Laudamotion-Mutter konterte auf den Streikaufruf mit der Androhung eines Stellenabbaus in Deutschland. Solche Arbeitskampfmaßnahmen würden zur Streichung von Standorten und Stellen für Piloten und Flugbegleiter führen, erklärte Ryanair am Dienstag. Erstmalig versuchen die Gewerkschaften beider Berufsgruppen gemeinsam, Verbesserungen für die Beschäftigten des größten Billigfliegers in Europa zu erzielen.

Bei der ersten Streikwelle am 10. August hatten die deutschen Piloten gemeinsam mit Kollegen aus den Niederlanden, Belgien und Schweden die Arbeit niedergelegt. Die Airline hatte in der Folge rund 400 Verbindungen abgesagt, rund ein Sechstel des für diesen Tag geplanten Europa-Programms. Betroffen waren damals rund 55.000 Passagiere. Auch Laudamotion musste in Deutschland eine Reihe von Flügen absagen, da sie auf Leihmaschinen der Ryanair angewiesen ist.