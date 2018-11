Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft steigt nicht nur aus der Liga A der erstmals ausgetragenen Nations League ab, sondern ist auch aus dem besten Lostopf für die EM-Qualifikation 2020 gefallen. Aufgrund des Punktgewinns von Polen am Dienstag gegen Portugal ist Deutschland aus den Top Ten der Nations League gerutscht, die bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin Topf eins bilden.

Die DFB-Auswahl fiel in Topf zwei und kann daher in der EM-Qualifikation kein Gegner von Österreich sein.