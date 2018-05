Deutschland enttäuschte mit 1:3-Niederlage gegen Lettland

Deutschlands Nationalteam hat bei der Eishockey-WM in Dänemark kaum noch Chancen auf die K.o.-Phase. Das DEB-Team unterlag Lettland 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) und müsste nun Finnland und Kanada schlagen, um doch nicht in der Vorrunde auszuscheiden. In der Österreich-Gruppe A feierte indes Schweden den fünften Sieg im fünften Spiel – 4:3 nach Verlängerung gegen die Slowakei.

Schweden verspielte gegen die Slowakei eine 3:1-Führung. Marek Daloga in Unterzahl (37.) und Ladislav Nagy (47.) retteten den Slowaken noch einen Punkt, womit sie weiter im Rennen um einen Platz im Viertelfinale sind. In der Verlängerung entschied Mika Zibanejad im Powerplay (65.) das Spiel zugunsten des Weltmeisters.

Olympia-Finalist Deutschland muss nach der vierten Niederlage im fünften Spiel das Viertelfinale abschreiben. Ronalds Kenins (37.), und Guntis Galvins 15 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels und Andris Dzerins (48.) schossen Lettland zu einer 3:0-Führung, Dominik Kahan (49.) konnte nur noch verkürzen.

Deutschland müsste die beiden Medaillenanwärter Finnland und Kanada schlagen, um noch eine theoretische Chance auf die K.o.-Runde zu haben. Teamchef Marco Sturm, der die DEB-Auswahl zuletzt zweimal ins WM-Viertelfinale geführt hatte, hat allerdings vor dem Turnier vor zu hohen Erwartungen gewarnt, immerhin fehlen 15 Silbermedaillen-Gewinner von Pyeongchang.