Deutschland führt Kontrollen an österreichischer Grenze weiter

Deutschland will die Grenzkontrollen zu Österreich vorerst weiterführen, hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei ihrem Besuch am Montag in Wien signalisiert: „Solange die Notwendigkeit besteht, werden wir diese Ausnahmesituation ganz genau definieren.“

Deutschland, Österreich und andere Länder führen seit der Flüchtlingskrise 2015 an manchen Übergängen an den eigentlich grenzkontrollfreien Schengen-Innengrenzen Kontrollen durch.

Die deutsche Ministerin forderte aber auch eine „zügigen Reform der EU-Rückführungsrichtlinie“. Das werde ein zentrales Thema beim EU-Innenministerrat nächste Woche sein.

Deutschland unterstütze dabei die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, betonte Faeser. Frankreich setzt sich unter anderem dafür ein, Migranten auch mit Fotos und biometrischen Daten zu erfassen und Datenbanken miteinander zu verknüpfen.

Österreich unterstützt eine verbesserte Registrierung ebenfalls, lehnt indes den französischen Vorschlag ab, dass Länder, die im Rahmen einer Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU keine Asylwerber aufnehmen wollen, zahlen zu lassen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, dass Österreich angesichts der hohen Asylbewerberzahlen im Land selbst an dem Verteilungssystem „jetzt nicht teilnehmen“ könne.

Hilfen angekündigt

Angesichts der angespannteren Lage in der Ukraine bereiten sich beide Länder auf mögliche Flüchtlingsbewegungen vor. Sowohl Faeser als auch Karner unterstrichen, dass es dabei vor allem darum gehe, den direkten Nachbarländern der Ukraine „Nachbarschaftshilfe“ zu gewähren und sie bei der Betreuung von etwaigen Flüchtlingen zu unterstützen.

Faeser nahm am Montag an der Eröffnung der Rückführungskonferenz in der Hofburg teil, bevor sie weiterreiste. Das deutsche Innenministerium wird bei aber von Staatssekretär Mahmut Özdemir vertreten. Die vorbereitete Abschlusserklärung der Konferenz werde von Deutschland mitgetragen und die Anliegen der Veranstaltung „sehr stark unterstützt“, so Faeser.

Die Rückführungskonferenz soll sich mit dem Kampf gegen Schlepperei und einem besseren EU-Außengrenzschutz beschäftigen. Ein besonderer Fokus sei, die Balkanländer bei der operativen Umsetzung von Rückführungen zu unterstützen, hatte Karner im Vorfeld mitgeteilt. Bei der Konferenz sollen der Bedarf der Westbalkanländer erfasst und regionale Rückkehrmechanismen aufgebaut sowie Aktivitäten gebündelt werden. Am Dienstag wollen Karner, EU-Nachbarschaftskommissar Olivér Várhelyi und der bosnischer Sicherheitsminister Selmo Cikotic die Ergebnisse präsentieren.