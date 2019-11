Deutschland geht in die Offensive

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer präsentierte gestern ihre Vision von der Rolle Deutschlands in der Welt und war sich bewusst, damit eine „kontroverse Debatte“ auszulösen: Die CDU-Chefin fordert mehr Auslandseinsätze bis an Chinas Grenze und will der US-Forderung nach massiv erhöhten Rüstungsausgaben nachkommen.

Nicht nur am Rand stehen

In einer Grundsatzrede vor der Bundeswehr-Uni in Hamburg fordert „AKK“ eine völlige Neuausrichtung der Sicherheitspolitik. Deutschland könne nicht länger „einfach nur am Rande stehen und zuschauen, nicht einfach abwarten“, sagt sie mit Blick auf eine veränderte Weltlage und nennt als Bedrohungen den islamistischen Terror in Nahost und der Sahelzone, die Expansionspolitik Chinas und russische Aggressionen wie die Annexion der ukrainischen Krim-Halbisnel. Die Deutschen hätten „eine Pflicht und vor allem ein Interesse, die internationale Ordnung zu schützen und weiterzuentwickeln.“

Kramp-Karrenbauer deutet die Bereitschaft an, die Bundeswehr mit einem robusteren Mandat für Kampüfeinsätze in Mali auszustatten. „Die Bekämpfung der Terrors in der Sahel-Zone liegt überwiegend in den Händen der französischen Freunde“, sagt die CDU-Chefin. Und: „Ich bin überzeugt, dass wir die Lasten gemeinsam tragen müssen, die materiellen und moralischen Lasten.“ Sie wisse um die Zahl der Toten und Verletzten des deutschen Einsatzes in Afghanistan. Gerade deshalb dürfe Deutschland den Einsatz Frankreichs in Nordafrika für die europäische Sicherheit „nicht als selbstverständlich annehmen“.

Einsatz im Pazifik-Raum

Ferner bringt die erst im Sommer ins Amt gekommene Ministerin auch einen Einsatz der Bundeswehr im Pazifikraum ins Spiel. „Unsere Partner im indopazifischen Raum fühlen sich von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt. Sie wünschen sich ein Zeichen der Solidarität.“

Anders als etwa der Koalitionspartner SPD bekennt sich Kramp-Karrenbauer zu Deutschlands Zusage an die Nato, die Verteidigungsausgaben bis 2031 auf zwei Prozent des BIP anzuheben. Derzeit gibt Deutschland mit 50 Milliarden Euro im Jahr 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung aus.