Deutschland scheiterte bei ATP-Cup in Vorrunde

Deutschland ist beim ATP Cup in der Vorrunde ausgeschieden. Das von Boris Becker gecoachte Team bezog in Brisbane mit dem 1:2 gegen Kanada in der dritten Gruppen-Begegnung die zweite Niederlage. Enttäuschend war erneut der Auftritt von Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Siebte verlor beim 2:6,2:6 gegen Denis Shapovalov auch sein drittes Einzel in diesem neu geschaffenen Wettbewerb.

Während Kanada noch den Ausgang der Parallelspiele in Gruppe F abwarten musste, stand der Aufstieg von Russland in Pool D nach einem 3:0-Sieg über Norwegen bereits fest.

Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale. Österreich darf nach dem 3:0-Sieg über Argentinien noch auf den Aufstieg hoffen und trifft am Mittwoch im letzten Gruppen-Länderkampf auf das bereits ausgeschiedene Polen.