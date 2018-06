Deutschland setzt auf einen echten Mythos

Von Roland Korntner

Erst zwei Nationen — Italien 1938 und Brasilien 1962 — konnten in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften den Titel verteidigen.

Heuer träumt Deutschland von einer Wiederholung dieses Kunststücks. Die DFB-Auswahl geht diese Mission mit dem entsprechenden, um nicht zu sagen, typisch deutschen, Optimismus, gewürzt mit einem Schuss Arroganz an. Daran kann selbst eine durchwachsene Vorbereitung mit einem Holpersieg gegen Saudi-Arabien (2:1), einer Pleite gegen Österreich (1:2) und davor vier weiteren Spielen ohne vollen Erfolg nichts ändern. „Es ist auch schon früher mal das eine oder andere Vorbereitungsspiel nicht rund gelaufen. Das zeigt, woran man noch arbeiten muss“, erklärte Teammanager Oliver Bierhoff.

Zudem setzt unser Lieblingsnachbar auf seinen Mythos als Turniermannschaft: „Wir haben es oft genug bewiesen, dass wir dann da sind“, meinte etwa Mittelfeldstratege Toni Kroos. Daran ändert auch die Fotoaffäre (Özil und Gündogan mit Erdogan) nichts.

„Erfahrene Spieler haben das Tempo angezogen“

Das zuletzt oft mäßige Abschneiden eines Titelverteidigers — Frankreich (2002), Italien (2010) und Spanien (2014) scheiterten jeweils in der Vorrunde — kann das deutschen Team ebenfalls nicht erschüttern: „Die Gefahr besteht natürlich immer. Wenn man viel Potenzial hat, denkt man oft, die Dinge kommen von alleine“, so Bierhoff. „Aber gerade die erfahrenen Spieler haben bei uns das Tempo angezogen und achten darauf, von der ersten Sekunde im Spiel da zu sein.“

„Müssen hellwach sein“

Klar ist aber, dass sich seine Mannschaft ab Sonntag, ab dem Auftaktmatch gegen Mexiko (17 Uhr), keine Schlampereien mehr leisten darf: „Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen — große Motivation, Kampf“, sagte Teamchef Joachim Löw. „Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen“, forderte der 58-Jährige.