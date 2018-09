Deutschland versprach großes Fest

Man hätte eine Stecknadel fallen gehört, als UEFA-Präsident um 15.22 Uhr in der Zentrale in Nyon das ein paar Gramm wiegende, aber doch so fundamentale Kuvert öffnete. Als er Sekunden später „Germany“ als Sieger verkündete, lagen sich der so umstrittene DFB-Präsident Reinhard Grindel und EURO-Botschafter Philipp Lahm in den Armen. Der Ex-Kapitän wird damit Cheforganisator der EM 2024, für die Deutschland in der geheimen Abstimmung der Exekutivkomitee-Mitglieder gegen Mitbewerber Türkei den Zuschlag erhalten hat. Nach 1974, 2006 (WM) sowie 1988 (EM) steht damit das vierte große Turnier in der Bundesrepublik an.

Gratulationen von ÖFB-Boss Leo Windtner

„Wir werden alles dafür tun, das Vertrauen zu rechtfertigen. Wir freuen uns, dass unser Konzept und unsere Argumente mit Offenheit und Transparenz zum Erfolg geführt haben“, war Grindel erleichtert. Dieser war zuletzt auch durch die Özil-Affäre heftiger Kritik ausgesetzt gewesen, eine Niederlage bei der EM-Vergabe hätte er als Verbandsboss wohl nicht überstanden.

„Wir haben Leute, die gerne ein großes Fest mit allen in Europa feiern. Wir wollen 2024 wieder zeigen, dass wir gastfreundlich und offen sind“, versprach Lahm.

Gratulationen kamen auch von ÖFB-Präsident Leo Windtner: „Unsere deutschen Kollegen haben schon oft bewiesen, welch tolle Gastgeber sie sind. Aus österreichischer Sicht wäre es natürlich ein Traum, bei der Endrunde im Nachbarland dabei zu sein.“

Die Abstimmung ist laut Grindel überaus deutlich ausgefallen: Zwölf der 17 wahlberechtigten Mitglieder hätten für Deutschland gestimmt, die Türkei habe vier Stimmen erhalten, eine Stimme sei ungültig gewesen.

In fast allen objektiven Entscheidungskriterien hatte die deutsche Bewerbung besser abgeschnitten. Die Türken, die nach 2008, 2012 und 2016 erneut scheiterten, waren enttäuscht. „Es ist traurig für die UEFA und die EM 2024, dass es unser Land trotz all seiner Stärke nicht geschafft hat“, sah Sportminister Muharrem Kasapoglu die EURO als Verlierer.