Deutschland verweigert sich Trump

Keine Beteiligung an US-Marinemission in der Golfregion

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat einer deutschen Beteiligung an einer von den USA geführten Militärmission in der Straße von Hormuz am Eingang zum Persischen Golf eine klare Absage erteilt. „An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen“, sagte Maas am Mittwoch in Warschau.

Priorität der Bundesregierung hätten weiterhin Diplomatie und Deeskalation, hatte zuvor schon in Berlin Regierungssprecherin Ulrike Demmer gesagt. Die Beteiligung an einem US-Einsatz würde dieses Anliegen gefährden. Erwägenswert wäre aber eine Beteiligung an einem europäischen Einsatz, sagte Demmer. Hierzu sei Deutschland mit Frankreich und Großbritannien im Gespräch. Zugleich forderte sie den Iran auf, einen festgesetzten britischen Tanker unverzüglich freizugeben. Die Briten halten ihrerseits vor Gibraltar einen iranischen Tanker fest.

Von intensiven Gesprächen zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland berichtete auch der Transatlantik-Koordinator der deutschen Regierung, Peter Beyer (CDU). Er erachtet einen europäischen Einsatz zum Schutz der Seerouten im Golf als noch nicht vom Tisch.

Der Iran hat die Europäer vor einer Schutzmission für Öltanker im Persischen Golf gewarnt. „Die Präsenz von ausländischen Truppen im Persischen Golf wird die Lage nicht sicherer machen, sondern nur zu weiteren Spannungen führen“, sagte Präsident Hassan Rohani.