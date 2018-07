Deutschland will jeden 3. Flüchtling abweisen

28.675 Übernahme-Ersuchen an EU-Staaten im ersten Halbjahr — Am Donnerstag beginnt Feilschen mit Österreich, Italien und Griechenland

Von Harald Gruber

Beim Innenminister-Treffen am Donnerstag in Innsbruck steht für Deutschland viel auf dem Spiel. Das zeigen auch die dem VOLKSBLATT vorliegenden Daten der deutschen Asylbehörde. Demnach stehen heuer im ersten Halbjahr den 81.765 Asylanträgen insgesamt 28.675 Übernahme-Ersuchen an andere EU-Staaten gegenüber. Davon sind 20.177 Fälle, in denen in Deutschland angelangte Asylwerber davor bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Heißt: in Summe möchte Berlin 35,5 Prozent der Asylwerber abweisen. Dies entspricht auch der Quote des Vorjahres mit 32,4 Prozent Übernahme-Ersuchen, wobei die tatsächlichen Überstellungen in andere EU-Staaten aber zahlenmäßig noch im Keller liegen!

Überstellungen stocken

So hat die deutsche Asylbehörde im Vorjahr in insgesamt 64.267 Asylfällen ein Übernahme-Ersuchen an einen der EU-Staaten gerichtet (davon 41.850 unterlegt mit dem Beweis der dortigen Registrierung des Asylwerbers), aber nur 7102 Überstellungen in das Ausland dann auch tatsächlich durchführen können! In einem dem VOLKSBLATT vorliegenden Papier werden mehrere Gründe für die vorerst sehr niedrige Quote an Überstellungen angeführt: Einwände von Gerichten aufgrund menschenrechtlicher Bedenken oder persönlicher Umstände sowie das vorherige Untertauchen „nicht weniger“ Asylwerber in Deutschland.

Mit Blick auf die am Donnerstag in Innsbruck anstehenden Verhandlungen der Innenminister interessieren speziell die Daten der Zusammenarbeit der deutschen Asylbehörde mit Österreich, Italien und Griechenland. Den Italienern wollten die Deutschen 2017 22.706 Asylwerber zurückschicken, tatsächlich gelungen ist dies aber nur in 2100 Fällen. Die Griechen sollten 2312 Asylwerber aus Deutschland übernehmen, nahmen aber keinen einzigen wirklich ab. Österreich hat von 2132 beantragten Fällen zumindest 323 übernommen.

Italien will hart bleiben

An der starren Blockadehaltung Italiens dürfte sich laut Innenminister Matteo Salvini so schnell auch nichts ändern. Dass Italien von Österreich oder Deutschland Asylwerber übernehme, sei „das Letzte, was geschehen wird“, ließ Salvini am Dienstag ausrichten. „Wir haben mehr als jedes andere Land getan. Jetzt ist Schluss! Andere sind dran!“

Unterdessen laufen zwischen Deutschland und Griechenland zumindest auf Beamtenebene bereits Vorgespräche. Eine politische Grundsatzeinigung auf Rücknahme von Asylwerbern aus Deutschland soll es bereits seit dem EU-Gipfel Ende Juni geben.

Österreich weiter gereizt

Und Österreich? Da hält Innenminister Herbert Kickl an zwei Punkten fest: Erstens, werde Österreich von Deutschland keinen einzigen Flüchtling übernehmen, für den es im Asylverfahren nicht zuständig ist. Und zweitens sei es seine „Vision“, dass Asylanträge künftig nur mehr von außerhalb der EU gestellt werden können. Etwa, indem eine „fliegende Kommission“ Flüchtlingslager fernab von Europa besucht und die schutzwürdigsten Menschen auswählt.