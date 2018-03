Deutschlands berühmtester Häftling

Deutschlands derzeit wohl berühmtester Häftling sitzt in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein. „Herr Puigdemont befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam“, sagte Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper – damit gemeint ist der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont, der gestern an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein festgenommen worden ist. Derzeit prüfe die Behörde, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben könne. Die Entscheidung darüber, ob der Separatistenführer in Auslieferungshaft genommen werde, falle „mit einiger Wahrscheinlichkeit erst am morgigen Tag“, sagte Döpper gestern. Diese treffe das zuständige Amtsgericht.

Nach „Focus“-Informationen soll der spanische Nachrichtendienst Puigdemont die ganze Zeit im Visier gehabt haben. Als er sich von Finnland in Richtung Deutschland aufgemacht habe, hätten die Spanier die Fachabteilung „Sirene“ beim deutschen Bundeskriminalamt informiert. Um 11.19 Uhr klickten dann auf einer Raststätte in der Nähe der Autobahnabfahrt Schleswig-Schuby die Handschellen.