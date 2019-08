Dialogverweigerung

Keine Frage: Die in den vergangenen Jahren auch nach Oberösterreich zahlreich zugewanderten Muslime brauchen Einrichtungen, in denen sie ihren Glauben, ihre Kultur leben und soziale Kontakte pflegen können.

Keine Frage sollte es aber auch sein, dass Fragen gestellt werden, wenn da und dort Vereinslokale entstehen, die auf den ersten Blick nicht die von muslimischen Vertretern vielfach beteuerte Dialogbereitschaft und Offenheit signalisieren. Wenn hinter schmutzig verklebten Fenstern in einem Wohnhaus — wie in der Linzer Lenaustraße — ein Moscheeverein aktiv wird, dann fragen sich nicht nur Anrainer, was dort geschieht.

„Islamische Glaubensgemeinschaft ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung.“

Gesundes Misstrauen sollte mit Antworten ausgeräumt und nicht als ausländerfeindlich oder islamophob abgetan werden. Schließlich gibt es auch Moscheevereine, die weniger auf Integration ausgerichtet sind, sondern eher das Gegenteil davon bewirken.

Aufgabe der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich wäre es, sich solchen Fragen zu stellen — auch dann, wenn sie unbequem sind und von kritischen Journalisten kommen. Mit der (nicht erstmaligen) Auskunftsverweigerung zum Verein „Al Salam“, der einer IGGÖ-Kultusgemeinde angehört, hat die offizielle Vertretung der Muslime in Österreich allerdings einmal mehr bewiesen: Sie ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung.