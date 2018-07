Dichter Nebel über der Grenze

Von Harald Gruber

Erst schemenhaft tauchen im politischen Nebelmeer die von CDU und CSU an der Grenze zu Österreich geplanten „Transitzentren“ zur beschleunigten Abschiebung von Asylwerbern auf. Am Donnerstag kommt Deutschlands Innenminister Horst Seehofer nach Wien. Er will dort ein Rücknahme-Abkommen mit Österreichs Bundesregierung einfädeln, die Regierung will zunächst aber einmal klare Angaben darüber, was die Deutschen an der Grenze planen.

Ein juristischer Kunstgriff

Klar ist derzeit, dass die von CDU und CSU paktierten Transitzentren nur auf einem juristischen Kunstgriff basieren können. Auf der „Fiktion einer Nicht-Einreise“ der Asylwerber, obwohl sich die Einrichtungen auf deutschem Bundesgebiet — wohl in unmittelbarer Nähe zu Grenzkontrollstellen — befinden werden. Maximal zwei Tage soll laut Seehofer dort die Prüfung der Asylfälle dauern. So lange gilt der Asylwerber als nicht offiziell eingereist. Praktiziert wird diese „Fiktion einer Nicht-Einreise“ bereits in den Transitzonen deutscher Flughäfen: Ankommende aus sicheren Drittstaaten mit Asylwunsch werden in diesen Flughafen-Zonen bis zu 19 Tage festgehalten. Erst wenn das Verfahren länger dauert oder positiv erledigt ist, dürfen die Migranten die Transitzone verlassen.

Die Hintertür bleibt offen

Absehbar ist auch, dass die nun direkt an der Grenze zu Österreich geplanten Transitzentren nach Deutschland hin eine verschlossene Tür haben werden (um ein Abtauchen zu verhindern), zurück nach Österreich aber stets eine offene Tür. Innerhalb des Zentrums werden sich die Asylwerber (in getrennten Sektoren für Männer bzw. für Frauen und Kinder) aber frei bewegen dürfen.

Im Verfahren wird nach Vorstellung von CDU und CSU zunächst geprüft, inwieweit der Asylwerber bereits in einem anderen EU-Land registriert ist. Ist dies der Fall und besteht ein Rücknahme-Abkommen wird der Asylwerber sofort in das jeweilige EU-Land abgeschoben. Ansonsten wird er abgewiesen und den österreichischen Behörden vor die Tür gesetzt.

Standorte vorerst geheim

Über die geplanten Standorte der Transitzentren schweigt sich Innenminister Horst Seehofer derzeit noch aus. Wohl auch aus taktischen Gründen. Immerhin kommt beispielsweise aus Kiefersfelden bereits ein klares Nein zu einem etwaigen Großzentrum. Dabei ist Kiefersfelden einer der drei Übergänge, an denen derzeit stationäre Grenzkontrollen stattfinden. Dazu kommen die Übergänge Walserberg und Pocking auf der A3 hinter Suben (OÖ). Alle 60 weiteren Übergänge entlang der 815 km langen deutsch-österrechischen Grenze werden derzeit maximal stichprobenartig überwacht. In den Fokus rücken bei Spekulationen über mögliche Standorte der Transitzentren aber auch die Brennpunkte der Flüchtlingsströme 2015: Wegscheid-Kollerschlag, Passau-Achleiten, Neuhaus-Schärding und Simbach-Braunau.

Bleibt die Frage nach den Folgen eines neuen deutschen Grenz-Regimes für die Einsatzkräfte in OÖ. Wie berichtet haben die deutschen Behörden heuer von Jänner bis Ende Mai bereits 17.305 Flüchtlinge aufgegriffen, die in einem anderen EU-Land registriert waren. Genau diese Personen sollen künftig in einem der Transitzentren landen — und von dort aus im vertraglich gebundenen EU-Land der Registrierung oder eben in Österreich. Darüber wird aber heute in Wien sicher noch zu sprechen sein…