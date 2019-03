Dichtes Reiseprogramm der Kunstschaffenden

Von Eva Hammer

Reisen in der Fantasie, ins eigene Innere, zu anderen Orten und Menschen, freiwillig oder unfreiwillig. Ein Beitrag zu „next stop linz“ des Nextcomic-Festivals ist die gelungene, vielfältige Ausstellung „Reisen“ der Vereinigung Kunstschaffender im Linzer Ursulinenhof, die bis 27. März zu sehen ist. 17 Mitglieder des Vereins und zwei Gäste aus Japan und der Türkei zeigen ihre Positionen zum beliebten Thema.

Veronika Merls Urlaubsparadiese

„Der Reis, die Reise“ gendert und wortspielt HuM-ART in einem fünfminütigen Video. Die Reise von einem Geschlecht zum anderen bewegt auch Violetta Wakolbinger. In der Serie „Reflexionen“ sammelt und zerpflückt Veronika Merl Klischees von Urlaubsparadiesen und Traumreisen als Tuschezeichnungen auf handgeschöpftem Papier.

Welche Wege stehen uns offen? Was bewegt uns? Es geht um eine Suche nach Ursache und Ziel von Reisen, die auch in Parallelwelten aus Symbolen, Mythen und Märchen führen können. Auf den Boden gebracht durch Sicherheitskorridore, Pass-und Zollkontrollen. Klassische Comics mit Sprechblasen zeigt die türkische Gast-Künstlerin Ramize Erer. Ihre Serie „Kötü Kiz“ („Das böse Mädchen“) bringt den Missbrauch von Frauen in der eigenen Familie schonungslos zur Sprache.

Endlose Vielfalt an Bedeutungen

Dicht hängen Gedanken- und Positionssprünge als Fotos, Videos, Grafiken oder Malerei im Galerieraum. Eine schier endlose Vielfalt an Bedeutungen des Reisens, zu der auch Ingrid Wurzinger-Leitners finale Trip ins ersehnte Paradies zählt, die von John Lennons „Imagine“-Vision einer Zukunft in Love & Peace bis zu Flüchtlingen, die Europa als ultimativen Sehnsuchtsort ansehen, reicht.

So unterschiedlich die Ideale scheinen, so gemeinsam ist ihnen die Sehnsucht nach Frieden und Liebe eingeschrieben. Eng, bedrängend, überfordernd prasselt das Reiseangebot im Ursulinenhof auf den Betrachter ein — und ist damit insgesamt auch zeitgemäß.