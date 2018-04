Dicke Nichtraucherpost für Kickl

Umfangreiche Post erhält heute Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): Die Initiatoren des Volksbegehrens „Don’t smoke“ — Wiener Ärztekammer und Österreichische Krebshilfe — werden ihm nämlich die mehr als 580.000 Unterstützungserklärungen vorbeibringen, die für die Einleitung des Volksbegehrens abgegeben wurden. Nötig wären für einen Einleitungsantrag übrigens 8401 Unterstützungserklärungen, für eine parlamentarische Behandlung braucht man 100.000 Unterschriften.

Ab wann das Volksbegehren, das die Aufrechterhaltung des ursprünglich geplanten totalen Rauchverbots in der Gastronomie zum Ziel hat, unterschrieben werden kann, liegt am Innenminister. Er muss nun innerhalb von drei Wochen einen Termin bekanntgeben. Die acht aufeinanderfolgenden Tage der Eintragungswoche müssen so gewählt sein, dass das Volksbegehren frühestens acht Wochen nach der Verlautbarung startet und spätestens sechs Wochen danach endet.

Die Ärztekammer hat die Hoffnung, mit der Eintragungswoche rund 900.000 Unterschriften zu erreichen.

Rauchverbot unter 18

Klar ist übrigens, dass die Bundesländer auch ohne Einigung auf ein bundeseinheitliches Jugendschutzgesetz in den nächsten Monaten ein Rauchverbot für Unter-18-Jährige beschließen werden. Es gehe nicht um ein weiteres Verbot, „sondern um die Gesundheit der Jugendlichen bestmöglich zu schützen“, so der auch für den Jugendschutz zuständige LH Thomas Stelzer (OÖVP).