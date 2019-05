Dido in Wien mit großer Stimme auf gewohntem Terrain

Nach 15 Jahren Bühnen-Pause hat sich Dido mit dem neuen Album “Still On My Mind” wieder auf Tournee begeben. Das Bühnen-Comeback führte die britische Sängerin am Samstag in die Wiener Stadthalle F. Musikalisch hat sich im Vergleich zum letzten Gastspiel in der Bundeshauptstadt, 2004 vor Schloss Schönbrunn, wenig bis gar nichts geändert. Den Fans im ausverkauften Saal war das offenbar nur recht.

“Hurricanes”, der Opener des aktuellen Albums und auch der gestrigen Show, dient wie eine akustische Visitenkarte von Dido: Der Track enthält langsame und dramatische Passagen, bietet der fantastischen Stimme der 47-Jährigen, die selbst durchschnittliche Songs veredelt, ebenso viel Raum wie den Drums und Percussion. Die großen Hits wie “Life For Rent”, “Here With Me”, “Hunter” und “White Flag” (als letzte Zugabe) klingen mittlerweile aus der Zeit gefallen, haben sich aber kaum abgenutzt.

“Ich habe mir gar keine Gedanken über den Mix von neuen und alten Songs gemacht, weil die ja nicht so anders sind, dass sie nicht zusammenpassen würden”, sagte Dido im Gespräch mit der APA über ihr aktuelles Programm. Das darf man als entwaffnende Ehrlichkeit auffassen, denn in erster Linie bewegte sich der Popstar auf gewohntem Terrain. Bei “Thank You” wagten sich Dido und ihre Band einmal aus dem bekannten Arrangement und präsentierten den immer noch unwiderstehlichen Top-Hit frisch aufbereitet – das tat gut.

“Alle Songs, oder zumindest die meisten sind so komponiert worden, dass man sie akustisch auf der Gitarre bringen kann”, erzählte Dido über das Material auf “Still On My Mind”. So gab es auch reduziertere Stücke zu hören, bei denen die hypnotisierende Stimme allein den Raum ausfüllte. Das hatte wesentlich mehr Charme als die eine oder andere belanglose Pop-Mitklatsch-Nummer (“Hell After This” etwa). Von den jüngeren Singles überzeugte vor allem “Take You Home” mit seinem subtilen treibenden Beat und darüber schwebenden Vocals.

Die Fans hatten lange auf Dido warten müssen und verliehen vor den Zugaben mit Standing Ovation ihrer Begeisterung Ausdruck. “Ich habe immer sehr viel Liebe von den Leuten empfunden, die zu meinen Konzerten kommen”, betonte Dido gegenüber der APA. “Jeder Auftritt war eine großartige Erfahrung. Vielleicht hatte ich da nur viel Glück, aber ich habe immer den Eindruck, dass das Publikum auf meiner Seite steht, dass wir Freunde sind. Das ist etwas Magisches.”

(S E R V I C E – )