Die 27. Wahl zum TopTalent biegt bereits auf die Zielgerade

Das Wahl-Finale läuft: Am Dienstag (5.10.) erscheint der letzte Stimmzettel

Die traditionsreiche Wahl zum TopTalent, die das VOLKSBLATT mit den bewährten Partnern VKB-Bank, Energie AG, Life Radio, LT1 und Sportland OÖ bereits zum 27. Mal durchführt, geht in die entscheidende Phase.

Am Dienstag (5.10.) erscheint in der Tageszeitung die letzte Stimmkarte und es ist gleichzeitig der Tag des Abgabe- bzw. Einsendeschlusses (wobei das Datum des Poststempels gilt).

Gesammelte Stimmkarten können notfalls aber auch noch am Mittwoch, 6. Oktober, in der VOLKSBLATT-Redaktion (Linz, Derfflingerstraße 14, Bauteil C) abgegeben werden. Zugleich ist noch bis Dienstag, 24 Uhr das Voting online möglich.

Ab Mittwoch ist dann unser Zählkommando voll gefordert, der Sieger und damit der Nachfolger von Wasserski-Ass Dominic Kuhn wird dann am 14. Oktober in einer großen Gala verkündet.

Einer, der auch diese Wahl aufmerksam verfolgt, ist Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der Schirmherr der Veranstaltung hat längst 15 Stimmkarten — für jeden Teilnehmer eine — ausgefüllt.

Denn: „Alle Sportlerinnen und Sportler, die für die Wahl zum TopTalent nominiert worden sind, haben hervorragende Leistungen erbracht und sind deshalb schon jetzt Sieger.“