„Die Agentin“ lässt keine Spannung aufkommen

Wenn ein Mann wie Yiftach Reicher Atir, seines Zeichens Mossad-Angehöriger und einst kommandierender General israelischer Streitkräfte, einen Roman über eine Agentin schreibt, kann er für sich die volle Kompetenz in Anspruch nehmen, zu wissen, was er da berichtet.

Bloß — für die Leinwand ist es weniger geeignet. Warum? Man hätte nicht gedacht, dass es beim Geheimdienst so langweilig ist … Der Film „Die Agentin“ erzählt die Geschichte einer Frau, die sich Rachel nennt und von deren Hintergrund man nichts erfährt (was ein Fehler ist): Warum die Nichtjüdin bereit ist, für Israel zu spionieren, weiß man einfach nicht. Sie soll als Englischlehrerin nach Teheran gehen und dort als Honigfalle einen Geschäftsmann anspitzen, von dem man sich Aufschlüsse über das iranische Atomprogramm erwartet. Sie tut es — und für den Kinobesucher ist das erstaunlich langweilig.

Autor und Regisseur Yuval Adler ging es nicht um den Krimi, sondern um die Psychologie der Agentin … Und was, wenn der menschliche Faktor zum Tragen kommt und der Agent nicht funktioniert? In Israel hat der Film nicht zuletzt deshalb Kritik geerntet, weil der Autor anspricht, dass der Mossad dann überlegen würde, den Mitarbeiter zu liquidieren … Aber selbst eine so dramatische Schlusswendung macht die Sache nicht spannender.

Eine sehr gute Besetzung rettet wenig. Diane Kruger schrumpft zu unattraktiver Bedeutungslosigkeit zusammen, kann aber als „rätselhafte“ Figur faszinieren. Martin Freeman zeigt, dass ein Agentenführer auch Anteilnahme hegen kann. Im Sinn von spannendem Kino funktioniert das nicht wirklich.