US-Strafzölle sind „die am meisten zerstörende Variante“

Von Oliver Koch

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) einzuheben, hat zu massiven Reaktionen geführt und lässt die Angst vor einem Handelskrieg wachsen. Mit seiner Entscheidung hatte sich Trump auch über Bedenken von Kritikern in den eigenen Reihen hinweggesetzt. Ein Insider sprach von „Chaos“ im Weißen Haus noch in der Nacht zum Freitag angesichts der ständig wechselnden Positionen der Regierung.

„Harte Gegenmaßnahmen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz verlangte „harte Gegenmaßnahmen“ der EU. Die Strafzoll-Ankündigung sei „ein absolut falsches Signal“. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte auch umgehend, die Union werde entsprechend reagieren, „um ihre Interessen zu verteidigen“. Er kündigte an, in den kommenden Tagen Gegenmaßnahmen zu präsentieren. Kolportiert werden im Vorfeld im Gegenzug Strafzölle auf Harley-Davidson-Motorräder oder Jack-Daniels-Whiskey auf der Liste stehen oder Orangen aus Florida.

Europa ist nicht Verursacher

Handelsbarrieren sind laut Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck „das falsche Instrument“. In dem drohenden Handelskrieg dürften die europäischen Firmen nicht die Leidtragenden sein, da sie nicht die Verursacher der Überkapazitäten am weltweiten Stahlmarkt seien. „Wir müssen die Interessen des Wirtschaftsstandortes schützen und werden uns auf europäischer Ebene, sowie im direkten Kontakt mit unseren Ansprechpartnern in Amerika für unsere Betriebe einsetzen“, so Schramböck.

Harald Oberhofer, Außenhandelsexperte des Forschungsinstituts Wifo hält die Strafzälle „aus ökonomischen Überlegungen für nicht sinnvoll“. Von einem Handelskrieg wären letztlich alle Seiten negativ betroffen, auch die USA – Vergeltungsmaßnahmen wie EU-Strafzölle könnten die amerikanischen Exporte gehörig dämpfen, da sich die amerikanischen Produkte in den Zielländern verteuern würden. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl sieht ebenfalls die Gefahr eines Handelskriegs. Aber dennoch: Vergeltungsmaßnahmen sollten „mit Augenmaß und möglichst handelsschonend erfolgen“. Zudem müssten die Europäer „in die Offensive gehen und den Abschluss von Freihandelsabkommen mit anderen wichtigen Wirtschaftspartnern in der Welt forcieren“.

Einbruch um 50 Prozent

Der europäische Stahlverband Eurofer wiederum bezeichnete die Ankündigung Trumps als „die am meisten zerstörende Variante“. Die EU-Stahlexporte nach Amerika würden dadurch „von einem auf den anderen Tag„ drastisch eingeschränkt werden. Eurofer geht von einem Minus von 50 Prozent oder mehr aus – bei einem aktuellen Volumen von rund fünf Millionen Tonnen aus der EU. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel sehe diese Entwicklung „mit größter Sorge“ wie auch Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Laut einem Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel könne ein Handelskrieg „in überhaupt niemandes Interesse sein“, auch nicht in dem der US-Wirtschaft.

Voest will Situation prüfen

Besonnen reagierte voestalpine-Generaldirektor Wolfgang Eder: „Wir haben die Aussagen des amerikanischen Präsidenten zur Kenntnis zu nehmen. Die möglichen Konsequenzen auf die globalen Märkte und den Freihandel sind aufgrund der Komplexität der globalen Wirtschaftsstrukturen nicht ohne weiteres abschätzbar.“ Der Linzer Konzern werde die Auswirkungen auf seine Beziehungen mit den USA prüfen und in der Folge eine „entsprechende Vorgehensweise definieren“. Die voestalpine tätigt etwa zwei Drittel ihrer US-Umsätze von rund einer Milliarde Euro als lokaler Erzeuger in den USA und ist daher mit dem Großteil ihrer Aktivitäten von den geplanten Maßnahmen nicht berührt. Wie weit die übrigen Umsätze von den Importrestriktionen betroffen sind, werde aber zu prüfen sein.

Der deutsche Stahlhersteller ThyssenKrupp sieht sich auch nur wenig betroffen. Laut einem Konzernsprecher habe das Unternehmen „nur ein geringes Engagement in den USA“, er schloss aber „Kaskadeneffekte“ nicht aus.

Angst vor Handelskrieg

Aber nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Regionen weltweit kam es zu heftigen Reaktionen. „Die WTO ist eindeutig besorgt über die Ankündigung der USA von Zöllen auf Stahl und Aluminium. Es gibt echtes Potenzial für eine Eskalation, wie die ersten Reaktionen anderer Länder zeigen“, ließ etwa Roberto Azevedo, Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) wissen.

Der kanadische Handelsminister Francois-Philippe Champagne bezeichnete die Strafzölle als „induskutabel“ und sprach ebenfalls von Gegenmaßnahmen. Kanada exportiert am meisten Stahl in die USA. Der Anteil an den gesamten Stahlimporten macht knapp 17 Prozent aus.

Auch Brasilien und Mexiko äußersten sich besorgt. China wiederum rief die USA zur Zurückhaltung auf. „Würden alle Länder dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen, hätte dies schwerwiegende Auswirkungen auf den internationalen Handel“, so eine Sprecherin des Außenministeriums.

Toyota: Höhere Preise

Und der weltweit zweitgrößte Autohersteller Toyota warnte indessen vor höheren Autopreisen in den USA. Die Entscheidung werde die Autobauer, die Autozulieferbranche und die Verbraucher benachteiligen, teilte der japanische Autobauer mit.