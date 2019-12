Die Anfänge einer Tradition

Von Mariella Moshammer

Am 31. Dezember vor 80 Jahren begann die Geschichte des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker. 1939, ein Dreivierteljahr nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland, ein Dreivierteljahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Bis heute gehört das Neujahrskonzert zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen der ganzen Welt, via Fernsehübertragung — in inzwischen mehr als 90 Länder — sind jährlich über 50 Millionen dabei, wenn die Künstler im Wiener Musikverein aufspielen.

Es begann am 31. 12. 1939

Die Geschichte des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker begann also 1939. Es ist jedoch nicht der 1. Jänner, sondern der 31. Dezember, an dem Clemens Krauss ein „Außerordentliches Konzert“ leitete. Zeitungsankündigungen zufolge war es eine dem von Adolf Hitler am 10. Oktober 1939 eröffneten Kriegswinterhilfswerk gewidmete Veranstaltung. Wien sollte nach dem Wünschen von Propaganda-Minister Joseph Goebbels als Stadt „des Optimismus, der Musik und der Geselligkeit“ inszeniert werden. Die Zahl der Aufführungen von Werken der Strauß-Familie durch die Wiener Philharmoniker nahm in der Zeit des Nationalsozialismus stark zu. Das ist eines der Ergebnisse des Historikers Fritz Trümpi, der sich auf Initiative der Philharmoniker mit dem Orchester in der Zeit des Dritten Reichs beschäftigt hat. Die Philharmoniker waren nach dem „Anschluss“ Goebbels unterstellt. „Leichte Musik“ sollte die Moral an der Front und in der Heimat aufrecht erhalten. So auch durch das Konzert am Silvesterabend 1939. Bis dahin hatte sich das 1842 gegründete Orchester der Werke des Walzerkönigs Johann Strauß nur zu Ausnahmsfällen wie großen Jubiläen angenommen. Erst nach dem Ende der Monarchie hatten die Philharmoniker begonnen, den Donauwalzer als Zugabe bei Auslandstourneen zu spielen.

Erst das zweite Konzert fand an einem Neujahrstag — dem 1. Jänner 1941 — statt. Wieder hatte die Leitung Clemens Krauss inne, der über alle Kriegsjahre bis einschließlich 1945 zu Neujahr wienerisch aufspielte.

Donauwalzer seit 1945

In den vergangenen Jahren hat sich das Orchester vermehrt mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt: 1938 wurden alle jüdischen Künstler der Wiener Philharmoniker fristlos entlassen, einige wurden in Konzentrationslagern ermordet. Clemes Krauss hatte ein Naheverhältnis zu Adolf Hitler, das ihn, der nie Mitglied einer NS-Organisation war, vor Einflussnahme nationalsozialistischer Funktionäre schützte. Von 1939 bis 1942 leitete Krauss die Salzburger Festspiele, 1939 bis 1945 war er Direktor des Salzburger Mozarteums, Reichskultursenator sowie Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Reichsstelle für Musikbearbeitungen. Auf Wunsch der sowjetischen Kulturverwaltung leitete Clemens Krauss das erste Nachkriegskonzert der Wiener Philharmoniker. Danach hatte er jedoch bis 1947 Dirigierverbot. 1948 bis 1954 dirigierte Clemens Krauss wieder das Neujahrskonzert. Insgesamt waren es 13, die unter seinem Dirigat stattfanden.

Der Name Neujahrskonzert wurde 1946 eingeführt, der traditionelle Donauwalzer wurde erstmals 1945 als Zugabe gespielt.

Der Ablauf folgt bis heute einem traditionellen Ritual, die zweite Zugabe ist der Donauwalzer, das Orchester wünscht im Chor „Prosit Neujahr“ und abschließend wird der Radetzky-Marsch gespielt.

Mehta, Muti, Möst …

Nach der Ära Krauss entschied man sich dafür, Willi Boskovsky, den ersten Konzertmeister, als Stehgeiger einzusetzen und auf einen Dirigent zu verzichten. Ab 1980 kamen wieder Dirigenten zum Einsatz, als designierter Direktor der Staatsoper übernahm — bis 1986 — Lorin Maazel die Leitung. Auch 1994, 1996, 1999 und 2005 dirigierte er das Neujahrskonzert. Nach der Auftaktära Maazel wechselten die Maestros zwar häufiger — 1987 stand Herbert von Karajan am Pult —, Zubin Mehta (1990, 1995, 1998 und 2007) sowie Riccardo Muti (1993, 1997, 2000 und 2004) können jedoch ebenfalls einige Neujahrsauftritte vorweisen.

Es folgten namhafte Dirigenten: Nikolaus Harconcourt, Seiji Ozawa, Georges Pretre, Franz Welser-Möst — um nur einige zu nennen.

Im Großen Musikvereinssaal in Wien finden gerade einmal etwa 2000 Zuschauer Platz. Wegen der großen Nachfrage werden Karten auf der Homepage der Wiener Philharmoniker im Februar jeden Jahres verlost. 2020 steht, wie berichtet, erstmals der Lette Andris Nelsons beim Neujahrskonzert vor den Wiener Philharmonikern. Und auch heuer — ORF 2 beginnt mit der Übertragung am 1. Jänner 2020 um 11.15 Uhr — werden dank der Fernsehübertragung, die es seit 1959 gibt, wieder Millionen Zuseher „fast live“ dabei sein.