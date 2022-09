Die Antworten der Künstlerinnen

Dass ein Problem, das tausende Kilometer entfernt passiert, uns aber sowas von mitten ins Gesicht treffen kann, ist — Globalisierung sei dank — uns schmerzlich bewusst. Das Ars Electronica Festival, das am Mittwoch unter dem Motto „Welcome to Planet B“ in Linz startet, zeigt im Kunstmuseum Lentos lateinamerikanische Medienkunst, die stark lokal verankert ist, deren gesellschaftliche Relevanz aber weit darüber hinausgeht.

In Zusammenarbeit mit der lateinamerikanischen Kunstsammlung Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) waren 160 Medienkunstprojekte für die erstmals vergebenen CIFO-Ars-Electronica-Awards nominiert worden, fünf wurden prämiert, mit Preisgeldern von bis zu 30.000 Euro unterstützt und sind nun im Lentos zu sehen. „A Parallel (R)evolution“, so der Name der Schau im Untergeschoß, wurde von Martin Honzik kuratiert. „Wir stellen die Frage, was die digitale Revolution mit Lateinamerika angestellt hat.“Beantwortet wird sie ausschließlich von Künstlerinnen.

Linz werde durch solch internationale Ausstellungen als „UNESCO City of Media Arts“ wieder zum global player, betont Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Bürgermeister Klaus Luger weist auf den starken gesellschaftspolitischen Aspekt der Arbeiten hin.

Die Fragen nach den Frauen werden dringlicher

Dora Ytzell Bartilotti stellt die Frage „La has visto …?“ (Hast du sie gesehen?) in den Mittelpunkt ihrer gleichnamigen Arbeit (Bild oben). Stoffstreifen mit der Frage und den Namen verschwundener mexikanischer Frauen bringt Bartilotti unter die Menschen. Tonaufnahmen werden auf Kleidung gepinnt, zu den Menschen getragen, die Frage nach den Verschwundenen wird lauter und dringlicher. Am Freitag und Samstag wird die Künstlerin durch Linz gehen und mit Performances auf die tragische Problematik aufmerksam machen.

Zwei anderen Künstlerinnen aus Mexiko — Gabriela Munguia und Guadalupe Chávez — nehmen sich des Parnaná-Feuchtgebietes in Argentinien und seiner Gefährdung an. Die Widerstandskraft der massiv durch Brände und Klimawandel bedrohten Pflanzen wird auch in einer Installation aufgearbeitet.

Mit der Geschichte von Räumen, den Energien, die darin schlummern, beschäftigt sich Ana Elena Tejera in „The Walls Know“, eine Installation, die den Besucher auf eine düstere und intensive Reise in die Vergangenheit führt. Ein Gebäude in Pananama, das einst ein Ort der Ausbildung war, Militärstützpunkt, wo zur Gewalt erzogen wurde und der Diktatoren hervorbrachte, die „School of the Americas“, wird via Video- und Audioarbeiten und einer Künstlichen Intelligenz, die sich von dem Vergangenem genährt hat, erfühlbar gemacht.

Die interaktive Soundinstallation „Chimera. Expanded Bodies“ der Mexikanerin Amor Munoz soll die Grenzen oder auch Schnittstellen des Biologischen und Synthetischen erlebbar machen. Künstliche Bioautomaten mit lebendigem Inhalt können von Besuchern aktiviert werden.

Ein Wiegenlied, das sich auf die umgebende Architektur bezieht, lässt Thessia Machados mit ihrer Arbeit „time slip, a song for structural comfort“ erklingen und verarbeitet darin kollektive Erfahrungen mit Räumen in der Pandemiezeit.

Die Schau ist über die Festivalzeit hinaus bis 29. September zu sehen.

Von Mariella Moshammer