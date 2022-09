„Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht“

Wenn der HC Linz AG am Samstag (19) gegen RK Izvidac aus Bosnien im Handball-Challenge Cup auf die europäische Bühne zurückkehrt, sitzt Dominik Ascherbauer als einer der größten Daumendrücker auf der Tribüne in der SportMS Kleinmünchen.

„Sie sind auf dem richtigen Weg, nach diesem Saisonstart (zwei Siege/Anm.) traue ich ihnen alles zu“, erklärte der 33-Jährige, der 2021 seine Karriere beendet hatte und bereits vor zwölf Jahren beim letzten internationalen Auftritt der Linzer gegen Laibach dabei gewesen war.

„Europacup ist etwas ganz Besonderes, einer der Höhepunkte in meiner Karriere.“ Damals habe man zwischen Hin- und Rückspiel Bärnbach in der Liga geschlagen, doch trotz Euphorie konnte man die Auswärtsniederlage nicht mehr wettmachen.

Hobbyfischer blieb dem Handball treu

„Leider sind wir ausgeschieden, aber ich erinnere mich gerne zurück“, erzählte Ascherbauer, der dem Handball weiter treu ist. Als LAZ-Trainer betreut er heuer die Jahrgänge 2008 bis 2010. In seiner Freizeit hofft er daneben als Fischer auf den großen Fang.

Ob dieser dem HC Linz heuer auch gelingen kann? „Super ist, dass alle Legionäre geblieben sind. Sie sind eine eingeschworene Truppe. Aber sie müssen nicht Meister werden, aber sie dürfen“, schmunzelte der Ex-Flügelspieler. „Die harte Arbeit des Klubs in den letzten Jahren hat sich bezahlt gemacht. Ich in schon gespannt auf das Match.“

Als Kapitän jenes Teams, das 2019 den Abstieg in einem Entscheidungsspiel in Leoben vermied, hat „Aschi“ wohl auch einen kleinen Anteil am aktuellen Höhenflug. Denn wer weiß, wo der Verein ohne Klassenerhalt heute stehen würde.

Von Tobias Hörtenhuber