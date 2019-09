„Die Ars Electronica hat Linz verändert“

Von Mariella Moshammer

40 Jahre ist es her, dass Linz sich mit einem Großereignis der Zukunft zugewandt hat. 1979 fand das erste Medienkunstfestival Ars Electronica statt, ging die erste Klangwolke am Ufer der Donau über die Bühne. Im Zuge der heurigen Jubliäums-Ars, die heute startet, widmet sich eine Ausstellung im Untergeschoß des Kunstmuseum Lentos den vergangenen 40 Jahren, jenen „Dingen, von denen man heute noch spricht“, sagt Festival-Chef Martin Honzik.

Ob die oft zitierten Radios im Fenster, der gesprengte Hund, die riesigen Tiere des Kulturhauptstadtjahres, das gemeinsame „Pong“-Spiel am Hauptplatz — kaum ein Linzer, der nicht mindestens eine Erinnerung an die Ars und die Klangwolke hat. Doch nicht das Spektakel stand Jahr für Jahr im Mittelpunkt des Festivals, sondern die Auseinandersetzung mit Kunst, Technologie und Gesellschaft, wobei die beteiligten Künstler prophetisches Können unter Beweis stellten und stellen. Heute ist vieles Alltag, was in den vergangenen 40 Jahren zukunftsweisend in Linz präsentiert wurde.

Subjektiver wilder Blick

Im Lentos ist nun, so Honzik, ein „völlig subjektiver, wilder Blick“ in die Geschichte der Ars und der Klangwolken gemacht worden. Kein großes dokumentarisches Unterfangen, sondern eine Geburtstagsparty, verspricht der künstlerische Leiter der Ars, Gerfried Stocker.

„Man sieht hier, welche Breite und Bedeutung die Ars in den 40 Jahren aufgebaut hat“, betont Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer: „Die Ars hat uns verändert, hat Linz verändert und auch die Zukunft.“

Die Ausstellung ist in vier Bereiche unterteilt, widmet sich dem Linzer Hauptplatz und dem Donaupark als Hauptaustragungsorte, dem wirtschaftlichen Motor voestalpine und schließlich der Stadtwerkstatt und damit der freien Szene, die einen wesentlichen Beitrag für die Unverwechselbarkeit der Ars Electronica leistete, die wiederum umgekehrt eine Funktion hatte, wie der Musiker Wolfgang Dorninger sagt: „Die Ars war schon auch so etwas wie ein Schutzschild für die freie Szene.“