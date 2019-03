Die „Atterseeisierung“ der Kunst

Von Renate Wagner

Er heißt nicht von ungefähr „Attersee“: Eigentlich wurde er ja 1940 in Pressburg als „Christian Ludwig“ geboren. Allerdings kam er als Kleinkind nach Oberösterreich, wuchs in Aschach an der Donau und am Attersee auf — und hat sich Mitte der 60er-Jahre, als schon sehr aufstrebender junger Künstler, den Namen „Attersee“ gegeben, mit dem er berühmt, ja weltberühmt geworden ist.

Allerdings war, um auch dieses biografische Element zu berücksichtigen, der Attersee für Christian Ludwig in seiner Jugend so wichtig, weil er nicht nur ein leidenschaftlicher, sondern auch professioneller Segler war, der es in dieser Disziplin dreimal zum österreichischen Staatsmeister gebracht hat. Den Bezug zu Oberösterreich hat Attersee, der in Wien und am Semmering lebt, übrigens nie ganz verloren — vom Ehrenring der Stadt Linz (1998) bis zum Bühnenbild, das er 2015 für die Aufführung der „Weißen Rose“ beim Brucknerfest gestaltete.

Zu viele Talente, um sich zu beschränken

Mit der Ausbildung zum Bühnenarchitekten und zum Maler begann alles, aber Attersee fühlte zu viele Talente in sich, um sich je zu beschränken. Er betrieb Musik, er war Designer, er nahm an Aktionen teil — und in seinen jungen Jahren war er Österreichs originellster Beitrag zur Pop Art. Die Ausstellung, die ihm das Belvedere nun in der Moderne-Dependance, dem ehemaligen 20er Haus, dann 21er Haus, jetzt „Belvedere 21“, widmet, konzentriert sich auf die wilde Frühzeit in den 60er- und 70er-Jahren (mit einigen „Übergriffen“ in die Gegenwart). Sie zeigt mit gut 250 Werken, wie viel Emblematisches Attersee schon in seiner Frühzeit geschaffen hat.

Belvedere-Direktorin Stella Rollig nennt seine nicht einzuordnende Kunst die „Atterseeisierung der Welt“. Tatsächlich haben wenige Künstler dermaßen „alles“, was sie vorfinden, witzig, schräg, surreal in abenteuerliche Zusammenhänge gebracht wie er — und das auf absolut eigentümliche, originelle Weise. Schon in der Jugend schockierte er mit der Ausstellung des menschlichen Körpers (auch des eigenen), er collagierte, malte, schuf Objekte, erfand scheinbar Sinnloses. Und das mit nie endendem Elan, wodurch in 60 Jahren angeblich etwa 10.000 Arbeiten entstanden sind.

Seine grenzenlose Fantasie hat auch zwischen Mensch und Tier, Früchten, Blumen, Speisen, Gebrauchsgegenständen und Natur, Abstraktem und Konkretem manchen brutalen Zusammenhang hergestellt, und vieles, was auf den ersten Blick nur lustig erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als geradezu philosophisch und als politischer und sozialpolitischer Kommentar zu unserer Welt.

„Attersee. Feuerstelle“, Belvedere 21: bis 18. August