Die erstmals im Ausland ausgetragenen Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren brachten zwei neue rot-weiß-rote Siegergesichter. Während bei den Frauen die Tirolerin Christina Schweinberger sogar Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer in Nove Mesto (SLO) hinter sich ließ, feierte der Marchtrenker Felix Großschartner ebenfalls seinen Premierenerfolg.

„Es lief richtig gut“, strahlte der 28-jährige Bora-Profi, der 51 Sekunden Vorsprung auf den Sensationszweiten Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleang) aus Walding herausfuhr.

„Würde gerne gewinnen“

„Die Beine waren hervorragend und so konnte ich das Rennen wie geplant durchziehen“, jubelte der frischgebackene OÖ-Rundfahrt-Sieger mit dem Vizestaatsmeistertitel über das nächste Highlight, das dem Ex-Ruderer möglicherweise die Tür zur größten Radsport-Bühne öffnet.

In der World Tour schon richtig angekommen ist der Zeitfahr-Fünfte Tobias Bayer (Alpecin-Fenix). „Die Beine sind schon etwas müde, aber die Form ist eigentlich gut“, will der 22-Jährige aus Straß im Attergau bei den Straßentitelkämpfen am Sonntag in Judendorf (Stmk.) ganz vorne mitmischen.

„Ich würde gerne gewinnen, aber gegen das Bora-Aufgebot (Titelverteidiger Konrad, Großschartner, Gamper, Haller und Pöstlberger/Anm.) wird es alleine ganz schwer.“