Es war am frühen Morgen des 4. März 2016, als ein Terrorkommando des Islamischen Staates (IS) das Altenheim in Aden im Jemen überfiel, wo Mutter-Teresa-Schwestern alte und behinderte Menschen, Muslime wie Christen, versorgten.

„Vor meinen Augen erschossen sie zuerst die Sicherheitsleute, dann den Gärtner. Ich sah, wie sie die Schwestern zu zweit vorführten und in den Kopf schossen“, schildert Pater Tom Uzhunnalil (59) den Horror. 16 Mitarbeiter, unter ihnen viele Muslime, wurden von den Islamisten getötet.

Eine göttliche Mission

Der geistliche Beistand in dem Heim wartete nur noch, dass auch er getötet werde. Doch ihn erwartete ein anderes Schicksal. Er wurde gekidnappt und mit verbundenen Augen von einem Ort zum anderen verschleppt. Es folgten 18 Monate in totaler Blindheit und Isolation in kleinen Verliesen: „immer mit verdeckten Augen, ohne Information von draußen“. Dass er sich zuletzt im Sultanat Oman befand, bekam er durch seine Bewacher mit.

Wie übersteht man diese Pein, physisch und psychisch? Pater Tom wirkt bei der Erzählung des Geschehens im APA-Gespräch unglaublich ruhig. „Ich glaubte an das Gebet. Es war der Wille Gottes, er hatte eine Mission für mich.“ Er sei nicht gefoltert worden. Von internationalen Bemühungen um seine Freilassung erfuhr er nichts. Neben seinem Salesianer-Orden waren höchste Stellen in Indien, im Oman und Papst Franziskus eingeschaltet, wie später bekannt wurde.

Am 12. September 2017 begrüßte ihn sein Wächter im Versteck in Muskat mit den Worten „good news“. Pater Tom wurde in eine Burka gehüllt und als Frau verkleidet, zum Flughafen gebracht. Vom Oman wurde er nach Rom und von dort nach Indien geflogen. Sein persönliches Befinden beschreibt der Salesianer so: „Ich hatte keine Albträume, keine Depressionen. Ich brauchte keine Therapie. Meine Therapie mussten die weltweiten Gebete gewesen sein.“ Und nicht zuletzt betonte Pater Tom: „Die beste Medizin ist das Verzeihen!“

Jetzt lebt die frühere IS-Geisel im indischen Bangalore. Auf Einladung der Päpstlichen Missionswerke (Missio) kam der Salesianer-Pater aus Anlass des „außerordentlichen Monats der Weltmission“ nach Österreich. In den vergangenen Tagen besuchte er unter anderen die Pfarren Neuhofen und Kremsmünster, war bei den Marienschwestern in Linz, sowie im Petrinum, im Linzer Abendgymnasium und der Don Bosco Schule in Vöcklabruck.