Die Beziehung zur Natur in 15 Sequenzen

Mit der neuesten Tanzproduktion am Linzer Musiktheater, „The Garden“, die am Samstag (19.30 Uhr) im Großen Saal Premiere feiert, habe man „aus der Not eine Tugend gemacht“, so Landestheater-Intendant Hermann Schneider bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Er bezieht sich damit auf Vorwürfe, die, wie berichtet, gegen die seit einiger Zeit freigestellte Ballettdirektorin laut geworden sind und die, so Schneider, bis Ende November von einer Compliance-Kommission geprüft werden.

Die eigentlich vorgesehene Produktion „Cinderella“ wurde ausgesetzt und alle Kräfte für „The Garden“ gebündelt. Herausgekommen ist ein Stück, bestehend aus 15 Sequenzen, die einzelnen von Tänzern des Hauses selbst choreografiert und freilich auch getanzt. Sie nehmen darin auch Bezug nehmen auf ihre eigene Biografie und Herkunft.

„Ein kollektives Projekt, das die Vielfalt der Kompanie zeigt“, so Schneider. Es geht, dem Saisonthema des Hauses „Natur und Kunst“ folgend, um den Bezug zur Natur, die einzelnen Sequenzen fügen sich zu einem großen Ganzen zusammen. Die Grundkonzeption stammt von Hermann Schneider, der auch Texte geliefert hat, die ein Schauspieler liest.

Die elektronische Musik dazu hat der Brite Aron Breeze arrangiert und dabei eng mit den Tänzern zusammengearbeitet: So werden etwa Geräusche aus der Natur ebenso einfließen wie ein Streichquartett von Debussy oder Kompositionen von Tänzern oder aus deren Umfeld.

Das Bühnenbild fällt sehr reduziert aus, im Zentrum stehen Projektionen des Videokünstlers Michael Loizenbauer, der Naturaufnahmen künstlerisch verfremdet.