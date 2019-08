Die Black Wings wollen „schnell, hart und vor allem schlau spielen“

Bereits eine Stunde vor dem Trainingsauftakt warteten die ersten Eishockeyfans ungeduldig auf ihre Lieblinge, um exakt 18.01 Uhr betrat mit Goalie David Kickert der erste Spieler der Black Wings Linz unter dem Jubel von rund 1500 Fans erstmals in dieser Saison das Eis.

Davor nahm sich Cheftrainer Tom Rowe Zeit, um mit dem VOLKSBLATT über die neue „Eiszeit“ zu plaudern.

Mit welchem Gefühl sind Sie vor ein paar Tagen wieder in Linz gelandet?

Es ist aufregend hier zurück zu sein, weil wir ein neues Team haben. Wir haben einiges geändert und ich weiß, die Stadt ist aufgeregt, die Fans sind aufgeregt.

Was sind die großen Unterschiede zwischen der aktuellen Mannschaft und jener der letzten Saison, außer zehn Namen?

Wir sind körperlich größer geworden, wir sind definitiv jünger geworden, was unser Ziel war. Mit den neuen Jungs haben wir einige neue Fähigkeiten hineingebracht. Wichtig ist, dass ihnen jene Spieler, die wir behalten haben, helfen, reinzukommen.

Welche Art von Eishockey können die Fans heuer von Linz erwarten?

Gut, ich glaube es wird so sein, wie im Play-off letzte Saison. Wir wollen das Match kontrollieren und ein sehr, sehr schwer zu bespielendes Team sein, solide an beiden Enden der Eisfläche. Wir wollen schnell, hart und vor allem clever spielen. Wir dürfen nicht mehr so viele Strafen kassieren, wie letztes Jahr.

Was sind die Ziele für die neue Saison?

Wettstreiten (schmunzelt) — wie sie (die Spieler/Anm.) es vielleicht noch nie in ihrer Karriere getan haben. Das wäre Nummer eins. Und Nummer zwei: Erst einmal die Play-offs erreichen.

Wie gefällt Ihnen die derzeitige Baustelle?

Die neuen Garderoben? Großartig! Wir sind zwar noch nicht eingezogen, aber wenn du ein erfolgreiches Team sein willst, müssen sich die Spieler fühlen und sollen nicht gleich nach dem Training wieder heim gehen. Das wird toll werden.