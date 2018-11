Die CL als Chance zur Krisenbewältigung

Münchner sind vor Pflichtaufgabe gegen AEK Athen weiter auf der verzweifelten Suche nach spielerischem Glanz und Selbstverständnis.

„Lassen Sie uns über Athen sprechen“ — fast gebetsmühlenartig wiederholte Bayern-Trainer Niko Kovac diese Aufforderung, den Liga-Hit am Samstag in Dortmund beiseitezuschieben und den vollen Fokus auf die Champions League am Mittwoch (21) gegen AEK Athen zu richten. Wenngleich auch der betont gut gelaunte Kroate, der selbst auf die fast brutale erste Frage bei der Pressekonferenz („Was spricht dafür, dass das nicht Ihre letzte Woche als Bayern-Trainer ist?“) gelassen reagierte, einräumte: „Natürlich ist das Spiel auch für Samstag wichtig, mit Erfolgen kann man das nächste Spiel gut vorbereiten.“ Auch Thomas Müller machte klar: „Wir wollen begeisternder auftreten, um diesen Schwung nach Dortmund mitzunehmen.“

Die Bayern sind auf der Suche nach dem alten Selbstverständnis, nach der spielerischen Leichtigkeit, nach dem typischen „Mia-san-mia“-Selbstbewusstsein. Die CL könnte da als Krisenbewältigung dienen — wenngleich auch da noch wenig Glanz versprüht wurde, gegen Ajax sogar Punkte abgegeben wurden. Nun darf man sich im Fernduell um den Gruppensieg keinen Ausrutscher, wie etwa zuletzt in der Liga gegen Freiburg (1:1), leisten. „Wir müssen uns auf souveräne Art und Weise Selbstvertrauen holen, es schaffen, unsere Qualität auf den Platz zu bringen“, stellte Joshua Kimmich klar. „Wenn jeder nur fünf Prozent mehr gibt, werden wir zu alter Stärke zurückkehren“, betonte Kovac, dessen Münchner erstmals seit 2001 seit vier Heimspielen auf einen Sieg warten. Nicht mit dabei ist übrigens der am Knie verletzte Arjen Robben, James ist fraglich.

Aufwärtstrend fortsetzen

Apropos Krisenbewältigung: Den ersten Schritt dazu hat Real Madrid zuletzt mit Siegen unter Interimstrainer Santiago Solari im Cup und in der Liga geschafft. Nun muss der amtierende, dreifache Triumphator auch in der Königsklasse auswärts gegen Pilsen nachlegen, um das Achtelfinale nicht in Gefahr zu bringen. Im Parallelspiel verteidigt die AS Roma Platz eins bei ZSKA Moskau.

Ronaldo noch ohne Tor

Zum erneuten Wiedersehen mit Manchester United kommt es für Juventus-Star Cristiano Ronaldo. Dessen Turiner haben die Möglichkeit, nach dem 1:0-Erfolg in Old Trafford mit einem weiteren Sieg Gruppenplatz eins zu fixieren. Ronaldo wartet erstmals seit 2008 Anfang November noch auf ein Tor in der CL-Saison.

Unbedingt einen vollen Erfolg benötigt die TSG Hoffenheim in Lyon. Andernfalls wäre der Aufstieg für die mit erst zwei Punkten drittplatzierten Deutschen in weiter Ferne.