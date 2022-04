Die Definition von Luxus-E-SUV

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Mit der Luxuslimousine EQS und der sportlichen Business-Limousine EQE ist Mercedes-Benz auch in den oberen Marktsegmenten in eine neue, vollelektrische Ära aufgebrochen. Nun folgt mit dem EQS SUV die dritte Modellreihe mit dieser für Elektrofahrzeuge entwickelten Architektur.

Das SUV teilt mit der EQS-Limousine den 32100 Millimeter langen Radstand, ist jedoch mehr als 20 Zentimeter höher als diese. Im Detail ist das SUV 5,125 Meter lang, 1,959 Meter breit und 1,718 Meter hoch.

Standardmäßig wird der höhergelegte EQS von einem E-Aggregat an der Hinterachse angetrieben, das 360 PS und 568 Newtonmeter bereitstellt. In der Allradvariante stehen in der stärksten Linie 544 Pferde und 800 Newtonmeter bereit.

Als Hecktriebler beträgt die Reichweite laut WLTP mindestens 536 Kilometer, die Allradvariante schafft mindestens 507 Kilometer. Die maximale Gleichstrom-Ladeleistung beträgt 200 Kilowatt. Highlight im Interieur ist der MBUX Hyperscreen (Sonderausstattung).

Diese große, gewölbte Bildschirmeinheit zieht sich schwungvoll nahezu von A-Säule bis A-Säule. Drei Bildschirme sitzen unter einem gemeinsamen Deckglas und verschmelzen optisch.

Mit dem 12,3 Zoll großen OLED-Display für den Beifahrer hat dieser seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich. Standardmäßig stehen 645 bis 2100 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Auf Wunsch gibt es eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen sowie eine umfangreiche Komfortausstattung für alle Passagiere.