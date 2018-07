Die, die reinen Herzens sind

Von Christian Pichler

Hugo von Hofmannsthal lässt bizarres Personal aufmarschieren. Eine Zombiesoirée mit Figuren, die schlicht ignorieren, dass es sie nicht mehr gibt. Die an ihren Konventionen festhalten, wo doch die alte Welt nur noch in Trümmern liegt.

Ein „Lustspiel“? Es ist das Verdienst von Regisseur Niko Büchel, dass er Hofmannsthals „Der Schwierige“ (Uraufführung: 1921) ernst und vor allem beim Wort nimmt. Dass er dem geistreichen Gehalt Zeit und Raum lässt und so die leise Ironie Hofmanns- thals transportiert. Premiere war Donnerstagabend bei den Festspielen auf Schloss Tillysburg, das eine prächtige Kulisse für haltlosen Adel abgab. Das Ensemble kämpfte lange Zeit akustisch gegen Donnergrollen und starken Wind, kurz nach der Pause wurde in das Schlossgewölbe übersiedelt.

Ein zaudernder Kari und seine robuste Schwester

Im Mittelpunkt, ohne das zu wollen, steht Graf Kari. Ein freundlicher „Schwieriger“, der Menschen meidet, zumal in der Anhäufung von Abendgesellschaften. Hans Piesbergen gibt den Kari, der in den Schützengräben den 1. Weltkrieg erlebt hat, wie hinter einem Dämmerschleier. Ein Zauderer, ein kauziger Modernisierungsskeptiker, der das neumodische Telefon eine „indiskrete Maschine“ nennt. Mit gutmütiger Robustheit will Karis Schwester Crescence (Mercedes Echerer) den reifen Junggesellen an die Frau bringen. Kleines Pech und großes Glück, dass Kari ausgerechnet an die Frau gerät, die Crescence für ihren Sohn Stani vorgesehen hätte.

Zweites Zentralgestirn ist Helene. Ein pure, schöne Liebesgeschichte, in der die sensible Helene (fein & stark: Theresa Martini) auf den ebenso sensiblen Kari trifft. Zwei, die schweigen können und sich damit schon verdächtig machen. Die kluge Helene sagt: „Wenn alle Menschen wüssten, wie unwichtig sie sind, würde keiner den Mund aufmachen.“ Die reinen Herzen Helenes und Karis lösen pikante Missverständnisse aus.

Sommertheater in perfekter Balance

Lisa Wildmann verspekuliert sich als Antoinette, Irene Colin erntet viele Lacher als halbgebildete Dame, die beim „berühmten Mann“ (Bernd Jeschek) ins Fettnäpfchen planscht. Als begehrende Hampelmänner der jugendlich kraftmeierende Stani (Aaron Karl) und der stündlich sich frisch verliebende Baron Neuhoff (Lucas Sanchez).

Ausgeklügelt die Tanzeinlagen der Soiréegäste, die in keine Zeit mehr passen. Im musikalischen Potpourri von Nebojsa Krulanovic klingt die alte Kaiserhymne an, während die Damen tanzen und Kleider tragen im Stil der wilden Zwanziger (Choreographie: Emmy Steiner, Kostüme: Gerlinde Höglhammer).

Langer Applaus für eine dreistündige Aufführung, die nach der Übersiedelung zu einer perfekten Balance fand. Vergnügliches Sommertheater mit Herz und Hirn.

7., 14., 15., 19., 22. und 29. Juli; 2., 10., 12. und 14. August.

Karten: 0663/064 444 40