Die Donau als Tourismushochburg

Plus 12,7 Prozent bei den Ankünften und plus zwölf Prozent bei den Nächtigungen: In Oberösterreich verzeichnet die Region entlang der Donau derzeit die höchsten Zuwachsraten. Der Landesschnitt lag in den Monaten Mai und Juni bei 5,2 Prozent. Besonders stark konnte die Donauregion bei Deutschen und Niederländern punkten: Besonders viele Gäste kamen zudem aus Ungarn (plus 45 Prozent) und der Schweiz (plus 47 Prozent). Dies ließ das Plus bei den ausländischen Gästen auf 14,7 Prozent in die Höhe schnellen.

Von der positiven Entwicklung profitieren vor allem die Vier- und Fünf-Stern-Betriebe in der Region, schreibt die Werbegemeinschaft Donau in einer Aussendung. Das Nächtigungsplus betrug dort 9,1 Prozent. Auch Campingplätze erfreuen sich wieder besonderer Beliebtheit: Dort legten die Nächtigungen um 45 Prozent zu.

Die beiden Donaugemeinden Naarn und Haibach profitierten besonders von dieser Gesamtentwicklung. Die Nächtigungszahlen gingen um 38 beziehungsweise 20,1 Prozent nach oben.