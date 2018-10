„Die Dynamik gab es schon vor der Dieselthematik“

Von Oliver Koch

Beim Antrieb für die Autos der Zukunft wird es auf eine Ko-Existenz hinauslaufen, ist sich der gebürtige Linzer Günther Apfalter, Chef des Zulieferkonzerns Magna Europe, sicher, wie er im Interview sagt.

Welche Megatrends bestimmen derzeit die Mobilität?

Die Mobilität wird derzeit von drei Schlagwörtern dominiert. Das ist einerseits der Begriff der Elektromobilität – in allen Schattierungen vom E-Bike bis zum Lkw. Dann sehen wir den Megatrend des autonomen Fahrens, die in technischer Hinsicht eine Evolution und keine Revolution sein wird. Und das dritte Stichwort ist die Digitalisierung beziehungsweise Konnektivität.

Stichwort E-Mobilität. Sie rechnen mit 13 Prozent E-Autos weltweit im Jahr 2030. Wie kommen Sie zu der Annahme?

Magna ist ja ein sehr stark diversifizierter Zulieferkonzern und mit der Magna Steyr auch ein kompetenter Fahrzeugfertiger. Unsere Kunden sind auf drei Kontinenten – Nordamerika, Europa und Asien – beheimatet: Und zu der Zahl kommen wir aufgrund unserer zahlreichen Kundenkontakte. Wir reden hier übrigens von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen und nicht Hybrid-Autos.

Wie groß wird hier aber die Streuung sein? China hat beispielsweise staatliche Ziele verordnet.

In China wird das sicher schneller vonstatten gehen, weil das dort auf der Regierungsagenda steht, als in Nordamerika. Und natürlich wird es in stärker urbanisierten Ländern ebenfalls schneller gehen, als in Ländern mit einem höheren ländlichen Bevölkerungsanteil.

Wollten die Hersteller ursächlich die E-Mobilität so rasch vorantreiben oder war dann der politische Wille und Druck zu groß?

Die Dynamik hat es schon vor der Dieselthematik gegeben. Sie wurde dadurch lediglich verstärkt. Ich sehe drei Treiber dieser Entwicklung: Die Automobilhersteller selbst, die Gesellschaft und letztendlich auch die Politik.

Und werden sich die batteriebetriebenen E-Autos auch durchsetzen oder läuft es schlussendlich auf die wasserstoffgetriebenen Brennstoffzellenautos hinaus?

Ich denke, es wird auf eine Ko-Existenz hinauslaufen. Aber in welchen Größendimensionen sich das bewegen wird, vermag derzeit niemand seriös zu sagen. Und auch nicht, in welchem Zeitraum.

Das heißt, es gibt noch viele Fragezeichen diesbezüglich.

Allerdings – nämlich sowohl technischer Natur als auch bezüglich der Kosten. Denn man darf sich nicht nur den Bereich des Fahrens anschauen, sondern auch die Bereiche der Industrialisierung, der Herstellung und auch des Recyclings. Generell besteht ein Auto von den Grundstoffen her aus zwei Komponenten: Erzen, etwa für Batterie oder Stahlkarosserie, sowie Erdöl für die Kunststoffkomponenten. Und dies ist kostentechnisch insoweit relevant, wie viel totes Material ich bergen muss, um beispielsweise an die seltenen Erden für die Autobatterie zu kommen.

Welche Konsequenzen hat die stärker werdende E-Mobilität für die Zulieferindustrie?

Magna produziert keine Motoren, dafür allerdings Getriebe und für uns ist die E-Mobilität eine Bereicherung. Ich denke, das sehen andere Zulieferbetriebe ähnlich. Darüber hinaus ist ja der Verbrennungsmotor nicht weg. Es verlagern sich höchstens die Bereiche.

Inwieweit bewirkt die Digitalisierung auch geänderte Kooperationsbedingungen zwischen Autoherstellern und Zulieferern?

Wir sind hier bereits mitten drinnen in der Verschmelzung der Produktionsprozesse. Eine moderne Logistikkette ließe sich heutzutage gar nicht mehr anders darstellen. Das zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette.

Sie sind gebürtiger Oberösterreicher. Wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht ihr ursprüngliches Heimatbundesland?

Ich glaube, hier kann man keinen Strich ziehen zwischen Oberösterreich oder der Steiermark oder anderen Regionen Europas. Oberösterreich ist sicherlich eine dynamische Region – mittlerweile auch touristisch – geformt durch sehr bodenständige und leistungswillige Menschen.

Stark im Zunehmen ist auch das Geschäftsmodell der Sharing Economy. Also dass sich mehrere Menschen ein Fahrzeug teilen. Welche Auswirkungen erwarten Sie davon?

Fest steht, dass Menschen eher ein Fahrrad als ein Auto miteinander teilen. Es wird hier also viel von der Akzeptanz der Menschen abhängen, ob sich solche Geschäftsmodelle durchsetzen können.

Heißt das aber auch, dass die Autohersteller weniger Autos verkaufen werden?

Derzeit steht das Auto eines durchschnittlichen Europäers 23 Stunden am Tag und wird eine Stunde am Tag bewegt. Das macht dann eine gewisse Kilometerleistung pro Jahr aus. Wenn nun dieses Auto geteilt wird, dreht sich das Verhältnis möglicherweise komplett um. Es wird also 23 Stunden am Tag bewegt und steht nur noch eine Stunde. Das bedeutet, die Ersatzinvestitionen werden viel früher notwendig sein. Darum erwarte ich hier keinen großen Einbruch bei den Verkäufen.