Die eigenen Erwartungen überholt

Von Roland Korntner

Der 18. November 2018 geht als Feiertag in die Geschichte von KTM ein, der oberösterreichische Rennstall konnte beim Saisonfinale nämlich nicht nur über Rennsiege in Moto3 und Moto2 jubeln, sondern auch über den allerersten Podestplatz in der MotoGP. Fixiert durch Pol Espargaro, der in Valencia sensationell auf Rang drei raste. Und damit die eigenen Erwartungen von KTM überholte: „Wir wollen schon 2019 das Podium erreichen und letztlich ganz oben stehen. Egal, wie lange es dauert“, hatte mit Stefan Pierer der CEO von KTM beim Grand Prix von Österreich im August die ohnehin hohen Ziele noch einmal bekräftigt. Nun gelang noch im zweiten Jahr, im insgesamt erst 37. Rennen in der MotoGP, der Sprung aufs Podest. Auch wenn Espargaro ein wenig vom Regenchaos — vor dem Neustart war er selbst gestürzt, konnte aber weiterfahren — und Ausfällen profitierte, schon mit Rang sechs im Qualifying hatte der Spanier das Potenzial der KTM RC16 aufgezeigt und für das bisher beste Trainingsergebnis gesorgt. „Es ist unwirklich“, zeigte sich Espargaro höchst emotional, ja beinahe fassungslos: „Man kann sich nicht vorstellen, wie viel in dieses Projekt investiert wird. Jeder verdient es sich, dass wir das Jahr mit diesem Ergebnis beenden.“

bezahlte Anzeige

Auch Teamchef Mike Leitner hatte Freudentränen in den Augen. Kein Wunder, zumal davor bereits die KTM-Piloten Miguel Oliveira (POR) in der Moto2 und Can Öncü in der Moto3 triumphiert hatten. Der erst 15-jährige Türke, heuer Sieger im Red Bull Rookies Cup, düpierte gleich bei seinem WM-Debüt die gesamte Konkurrenz und avancierte zum jüngsten Laufsieger der GP-Historie.