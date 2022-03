Die Einzigartige als Ikone der Massen

Schon zu Lebzeiten war Frida Kahlos Weg ein außergewöhnlicher. Geboren wurde sie als Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón als Tochter des deutschen Auswanderers Karl-Wilhelm Kahlo am 6. Juli 1907 in Coyoacán, einer vornehmen Vorstadt Mexico Citys.

Später soll Frida Kahlo das „e“ aus ihrem Namen streichen und ihr Geburtsjahr in 1910 ändern — das Jahr der Mexikanischen Revolution. Ihr Leben sollte mit dem neuen Mexiko beginnen.

Noch heute kann das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, besucht werden. „Casa Azul“, das „Blauen Haus“ — weithin sichtbar, paradiesisches Plätzchen inmitten der Lebhaftigkeit Coyoacáns. Wenn sich das Eingangstor zum Innenhof öffnet, betritt man ein Kleinod in der Millionen-Metropole. Frida Kahlos Schlafzimmer, ihre wunderbaren Kleider, ihr Atelier — der Ort, an dem ihre so einnehmenden, kraftvollen und berührenden Bilder entstanden.

Zwei Drittel ihrer Werke sind Selbstporträts

Ihr Werk umfasst nur 143 Gemälde, die meisten sind kleinformatig, und viele gelten doch als Ikonen des 20. Jahrhunderts. Was Frida Kahlo für die Betrachterin und den Betrachter so anziehend macht, ist auch die starke Beschäftigung der Künstlerin mit dem Selbstbildnis, zwei Drittel ihrer Werke sind Selbstporträts. Dieser Blick auf sich selbst scheint sich direkt auf denjenigen zu übertragen, der dem Bild gegenübersteht und so einen Spiegel zu erkennen vermag. Frida Kahlo nannte die präsentierte Seelenlandschaft ihre „innere Wirklichkeit“.

Ein weiterer Anziehungspunkt sind die vielen Symbole, die Kahlo benutzt, die jedoch immer subtil und verschlüsselt sind. Selbst zur Ikone geworden, verstellt die kommerzielle Betrachtung Frida Kahlos oft die Tiefe und Komplexität ihres Werkes, das sehr stark mit ihrer Biografie verbunden ist.

Auf der Escuela Nacional Preparatoria war Frida nicht nur eines der ersten Mädchen, sie begegnete dort auch jenem Mann, der ihr Leben sowohl künstlerisch als auch privat maßgeblich beeinflussen sollte. Der Maler Diego Rivera schuf in der Schule legendäre Wandgemälde, das größte, „Die Schöpfung“, entstand unter den Augen der damaligen Schülerin Frida Kahlo. „Plötzlich flog die Tür auf, und ein Mädchen nicht älter als zehn, zwölf Jahre, wirbelte herein. (…) Sie hatte etwas ungewöhnlich Würdevolles und Selbstsicheres und einen merkwürdig feurigen Blick“, berichtet Rivera viele Jahre später.

Frida nahm zu dem Zeitpunkt Unterricht bei einem Grafiker, doch der 17. September 1925 veränderte ihr Leben nachhaltig. Sie saß in einem Bus, der von einer Straßenbahn gerammt wurde, eine Stange durchbohrte Fridas Unterleib. Ein langer Krankenhausaufenthalt, lebenslange Schmerzen, immer wieder lange Phasen der Unbeweglichkeit in einem Korsett — aber auch die Malerei kam in ihr Leben, als ihr Vater nach einem Entwurf der Mutter eine Staffelei baute, mit der Frida im Bett malen konnte. Von da an sind Wunden immer wieder Thema in Frida Kahlos Bildern.

„Fridas körperliche Beeinträchtigung, ihre Erfahrung des Sonderbar- und Vereinzeltseins, wird gleichsam zu seelischem Kapital“, wird die Psychologin Linde Salber in „FRIDA KAHLO — die Malerin und ihr Werk“ zu Kahlos frühen Schaffensjahren zitiert: „Nach dem Bild der Muschel, die um die Verletzung ihrer weichen Mitte herum eine Perle bildet, provoziert Frida die Verletzung des Körpers dazu, ihr Leben als ein besonderes und einzigartiges auszugestalten.“

1929 heiratet Frida Kahlo den 20 Jahre älteren Diego Rivera, 1930 muss sie aus medizinischen Gründen ein Kind abtreiben, es folgen Fehlgeburten, weitere Abtreibungen. Die Ehe bleibt kinderlos. Immer wieder muss Frida Operationen und lange Krankenhausaufenthalte ertragen, die Ehe mit Diego ist überschattet von Affären beider.

1938 verkauft Frida Kahlo erstmals Bilder bei ihrer erstes Einzelausstellung, die in New York stattfindet, eine weitere in Paris folgt. 1939 wird ihre Ehe mit Diego geschieden, 1940 heiraten sie erneut.

Im Laufe ihres Lebens werden Kahlos Bilder komplexer und vielschichtiger, immer mehr zum Rätsel und spiegeln die wachsende Diskrepanz zwischen ihrer äußeren und inneren Wirklichkeit.

1943 beginnt Frida Kahlo an der Kunstakademie La Esmaralda zu unterrichten, da sie oft an ihre eigenen vier Wände gefesselt ist, kommen ihre Schüler — einige nannten sich die „Los Fridos“ — zu ihr nach Hause. 1950 muss sich die Malerin sieben Operationen an derselben Wirbelsäulenstelle unterziehen, neun Monate verbringt die damals 43-Jährige im Krankenhaus, es folgen Monate im Gipskorsett. Zur Eröffnung der ersten Einzelausstellung Frida Kahlos in Mexiko 1953 wird sie auf einer Bahre getragen.

Noch im selben Jahr muss ihr rechter Unterschenkel amputiert werden. Nach einer Lungenentzündung und vermutlich einer Überdosis an Schlaf- und Schmerztabletten stirbt Frida Kahlo drei Jahre vor ihrem Mann am 13. Juli 1954. Die letzten Worte Fridas in ihrem Tagebuch lauten: „Espero alegre la salida – y espero, no volver jamás – Frida“: „Ich freue mich auf den Ausgang – und hoffe, nie wieder zurückzukehren“. 1984 erklärt Mexiko Kahlos Werk zum nationalen Kunst-Monument.