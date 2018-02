Die Enamo setzt ihre Effizienzkampagne fort

Die in der Enamo gebündelten Stromvertriebe der Energie AG und Linz Strom setzen ihre Energieeffizienzkampagne fort. Als sichtbares Zeichen dafür werden im Rahmen der Energiesparmesse wieder LED Lampen an die Kunden verteilt. Insgesamt werden 190.000 Doppelpackungen ausgegeben. „Die Stromeinsparung, die bei der Aktion erzielt werden kann ist enorm. Werden die LED Lampen statt herkömmlicher 60 Watt Glühbirnen eingesetzt, können insgesamt 19 Gigawattstunden gespart werden. Das entspricht dem Strombedarf von 5500 Haushalten“, erklärt Enamo Geschäftsführer Michael Bamminger. Auf die Gesamtlebensdauer der LED Lampen aufgerechnet können sogar 475 Gigawattstunden eingespart werden. „Wir wollen in den Regionen Energie mit Mehrwert anbieten“, schildert Enamo Geschäftsführer Josef Siligan. Energie Ag und Linz Strom Kunden profitieren auch von der fortschreitenden Digitalisierung. „Intelligente Stromzähler ermöglichen eine innovative Preisgestaltung so erkennt zum Beispiel eine Wärmepumpe Zonen mit günstiger oder kostenloser Energie und aktiviert sich in den Zeiten von selbst“, so Siligan. Weiters werden Fertigkeiten für den Echo Dot „Alexa“ und eine App entwickelt, die beim Energiesparen helfen sollen. Außerdem wird seit dem Jahr 2006 der Austausch von alten energiefressenden Haushaltsgeräten gefördert. 70.000 Stromfresser konnten durch diese Aktion bereits beseitigt und 15,6 Gigawattstunden eingespart werden. Ein besonderes Angebot im Bereich E Mobilität rundet die Energieeffizienzkampagne der Enamo ab. Für 669 Euro im Monat (inklusive Stromkosten für das Auto) kann ein BMW i 3 geleast werden.