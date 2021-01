Die etwas andere WM-Vorbereitung

Seit Anfang des Jahres hat Handball-Teamchef Ales Pajovic, dessen Vertrag vorzeitig bis Juni 2023 verlängert wurde, seine Mannschaft um sich versammelt. Am 14. Jänner beginnt die Weltmeisterschaft mit dem wohl vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Hauptrunde gegen die USA. Doch eigentlich ist dieses Spiel noch weit weg, denn ob der Corona-Pandemie gestaltet sich die Vorbereitung völlig untypisch.

Prestige-Duell gegen Deutschland

Da wären einmal die Coron-Maßnahmen: Jeden zweiten Tag müssen die 20 Spieler und der Betreuerstab einen Test absolvieren, der Bewegungsradius beschränkt sich in Graz auf das Hotel und den Sportpark. Neben Handball wird Darts, Karten und auf der Playstation gespielt oder ein Buch gelesen, wie Routinier Robert Weber erzählte.

Und statt zweier Freundschaftsspiele stehen vor der Abreise nach Ägypten zwei EM-Qualifikation-Matches auf dem Programm — ausgerechnet gegen Deutschland.

„Wir wissen nicht, wo wir stehen. Ohne Testspiel zur WM zu fahren, wär’ auch blöd“, hat Pajovic damit kein Problem. Die Deutschen plädierten ja im Vorfeld dafür, die Spiele abzusagen. Ihnen fehlen gleich neun Akteure, vier Stammspieler verzichten wegen des Coronavirus auf die Titelkämpfe. „Sie sind trotzdem Favorit“, betonte Pajovic vor dem ersten Duell am Mittwoch (13.45, live ORF 1), seinem 42. Geburtstag. Das zweite findet am Montag in Köln statt.

Von Tobias Hörtenhuber