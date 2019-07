Die EU kämpft um Atomvertrag

Die Europäische Union kämpft weiter für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran. „Das Abkommen ist noch nicht tot“, sagte etwa der britische Außenminister Jeremy Hunt gestern bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sagte, Wien sei für den Dialog bereit. Unterdessen drohte der Iran, bei der Uran-Produktion zur Situation vor dem Wiener Abkommen zurückzukehren, falls die Europäer ihre Zusagen nicht einhalten.

Flüchtlingsfrage

Auch die Frage der Flüchtlingsverteilung wurde diskutiert. Dabei sprach sich Schallenberg gegen neue Quoten aus. Die Diskussion dürfe nicht drei Jahre zurückgehen. Die deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea Watch, Carola Rackete, gegen die in Italien ermittelt wird, hatte zuvor gefordert, eine halbe Million Migranten, die in Händen von Schleppern oder in Flüchtlingslagern sind, nach Europa zu holen.

Beschlossen haben die Außenminister weiters Strafen gegen die Türkei wegen deren Erdgas-Bohrungen vor Zypern. Man wolle etwa EU-Gelder kürzen und Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen beenden.