Die Europäer kauften im Vorjahr fleißig Autos

Die (meisten) Autohersteller können jubeln, wenn man die Verkaufszahlen für 2017 betrachtet. Demzufolge wurden laut Branchenverband ACEA (European Automobile Manufacturers Association) in der EU 15,14 Millionen Kraftfahrzeuge abgesetzt. Das ist im Jahresvergleich ein Plus von 3,4 Prozent. Prinzipiell entwickelten sich fast alle Automärkte positiv. Ausreißer sind Irland mit einem Minus von 10,4 Prozent, Großbritannien mit minus 5,7 Prozent, Dänemark (minus 0,5 Prozent) und Finnland (minus 0,4 Prozent).

Auch fast alle Autobauer konnten zulegen. Auffällig ist das Minus bei Honda von 11,5 Prozent. Aus Japan verzeichneten auch Mitsubishi (minus 0,4 Prozent) und Mazda (minus 0,2) leichte Rückgänge. Hingegen punkteten aus dem Land der aufgehenden Sonne Toyota mit Lexus (plus 13 Prozent), Nissan (plus 3,1 Prozent) und Suzuki (plus 21,3). Auch die Südkoreaner Hyundai (plus 3,4 Prozent) und Kia (plus 8,8) legten zu. Branchenprimus VW setzte um 2,3 Prozent mehr Fahrzeuge ab, Fiat-Chrysler legte – dank Alfa-Romeo – um 4,9 Prozent zu.